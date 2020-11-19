Volkan'ın Asya'ya açtığı savaş herkesi şoke etti!

VOLKAN, DERYA'DAN HESAP SORDU!

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Derya'nın her şeyi bildiğini öğrenen Volkan, ondan da hesap soruyor. Asya'nın bu durumdan haberdar olduğunu ve bunu bile bile ondan saklamasını kabullenemiyor. Asya ve Volkan arasında kalan Derya ise kendini açıklamaya çalışıyor. Öfkeden gözü dönen Volkan, Derya'ya Asya'nın değil kendinin arkadaşı olduğunu hatırlatıyor. Onun tarafından da ihanete uğradığını söylüyor. Bütün bu kargaşa arasında sıkışıp kalan Derya ise Volkan'a cevabını veriyor. Bunca zaman onunla da Asya'yla da konuştuğunu, bu durumu çözmek için uğraştığını söylüyor ancak Volkan'ı ikna edemiyor.