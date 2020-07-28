Vodafone yarı maraton 2020 kayıt linki! İstanbul yarı maratonu 2020 kaydı nasıl yapılır?

İstanbul yarı maratonu 2020 ne zaman? sorusu merak ediliyordu. Dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü 15’inci kez koşulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak. Peki, İstanbul yarı maratonu 2020 kaydı nasıl yapılır? İşte Vodafone yarı maraton 2020 kayıt…

World Athletics tarafından Altın Kategori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 Yarı Maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünya maratonlarının pek çoğunun ertelendiği veya iptal edildiği bir dönemde pandemiye dair tüm etkinlik kriterlerini yerine getirerek gerçekleştirilecek. Vodafone yarı maraton 2020 kaydı nasıl yapılır? İstanbul yarı maratonu 2020 kayıt…

VODAFONE YARI MARATON 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ

Yeni normal dönemde geniş katılımlı etkinliklerin hazırlıklarını yaparken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan “Kovid-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi” kriterleri gereği kategorilerde ve kişi sayılarında sınırlamaya gidildi. Her yıl 10K ve 21K etaplarından oluşan İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl yeni normal dönem önlemleri ile sadece 2.500 Yarı Maraton/21K koşucusu ile koşulacak.

Başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısından bekleme alanındaki düzenlemeye kadar her ayrıntı tek tek düşünülerek yapılan çalışmalara ve alınan kararlara sporcular www.istanbulyarimaratonu.com adresinden ulaşabilecek.

İstanbul’un marka değerini yükselten, kentin uluslararası düzeyde tanıtımı için önemli bir yere sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu atletlerin kendi derecelerini geliştirebilmelerine olanak tanırken, Kasım ayında gerçekleşecek maraton öncesi hazırlıklarının en önemli adımı haline geliyor.

İstanbul yarı maratonu 2020 kaydı nasıl yapılır?

21 kilometrelik yarı maraton parkurunun yanında, uzun mesafeli koşulara adaptasyon sağlamak adına kendini denemek isteyen koşuculara 10 kilometrelik bir parkurda yarışma imkânı da sağlayacak. https://www.yarimaraton.istanbul/ web sitesi üzerinden online olarak yaptırabilecekler.

VODAFONE YARI MARATON 2020 KAYIT