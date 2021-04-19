VLP aşısı gönüllü başvurusu nasıl yapılır? İşte VLP aşısına gönüllü başvuru linki

Türkiye'nin koronavirüs aşısında umut veren gelişme... Resmen başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın aşı denemelerinde ilk gönüllü olarak katılması gönüllülük başvurularında patlamaya neden oldu. Koronavirüse karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olmak isteyenler 'VLP aşısı gönüllü başvurusu nasıl yapılır?' sorusunu araştırıyor. Peki, VLP aşısı nedir? VLP aşısı ne demek? VLP aşısına nasıl gönüllü olunur? İşte VLP aşısına gönüllü başvuru linki...

Türkiye'nin koronavirüs aşısı yolda... Yerli aşı çalışmalarında denemeler resmen başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları yürütülen VLP aşısında müjdeli haber geldi. Gönüllü denemeleri başlayacak VLP aşısında ilk gönüllü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. VLP aşısı ile ilgili haberlerin ardından pek çok kişi de VLP aşısına gönüllü olmak için başvuru yapmak istiyor. Peki, VLP aşısı nedir? VLP aşısı ne demek? VLP aşısına nasıl gönüllü olunur? İşte VLP aşısına gönüllü başvuru linki...

Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısının ilk dozunda denekler üzerinde aşılama başladı. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ardından binlerce kişi Türkiye'nin aşısı VLP için gönüllülük başvurusu yapmak istiyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde Klinik Araştırmalar Merkezi'nde kurulan yerli aşı merkezi aşı gönüllüsü olmak isteyenler için başvuru ekranını açtı. Faz-1 ve Faz-2 aşamasındaki aşı ve ilaçlar, gönüllülük kriterlerine uygun kişiler üzerinde denenecek.

VLP YERLİ AŞI ÇALIŞMALARINA NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merke tarafından belirlenen özelliklerin hepsine sahip iseniz hekimimizle yüz yüze görüşüp bilgilendirilmek için aşı çalışması gönüllü talep formunu doldurmanız gerekiyor. Formu doldurmanızın ardından Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi yetkilileri gönllülere telefon ile arıyor.

Aranan Özellikler:

1. 18-60 yaş aralığında olup bilinen herhangi bir hastalığı bulunmamak

2. Covid-19 geçirmemiş olmak

3. Covid-19 aşısı yapılmamış olmak

Gönüllü olmak için başvurduğunuz andan itibaren kişisel verileriniz sınırlı ölçüde toplanıyor. Kişisel verileriniz Türkiye'de geçerli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde tamamen gizli tutuluyor. Yasalar tarafından gerekmediği sürece adınız ve sizin diğer kişisel bilgileriniz açıklanmıyor.

VLP AŞISI NEDİR? VLP AŞISI NE DEMEK?

Türkiye'nin yerli aşısı VLP aşısı virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlandı. VLP İnovatif aşı adayı olarak nitelendiriliyor. VLP aşısı yani virüs benzeri parçacıklar aşısı dünyada çok inovatif kabul edilen bir aşı türü. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) listesine göre dünyada 4 tane klinik aşamaya yani insan çalışmalarına geçmiş VLP aşı adayı var. Faz-1 yani ilk insan denemeleri gönüllüler üzerinde denenecek. VLP aşısında sene sonuna kadar Faz-3 çalışmalarını tamamlanıp Türkiye'nin VLP yerli ve milli aşısına kavuşması bekleniyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri, 18 artı 18'lik biri düşük, diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6'sı plasebo. Yani içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor.

Varank ve Mandal dışındaki gönüllülerin isimleri gizli tutuluyor. Aşıyı uygulayan sağlık personeli de uygulanan kişideki enjeksiyonun içeriği hakkında bilgi sahibi olamıyor.

Gürsel çiftinin inovatif aşı adayının haziranda Faz-2'ye, ağustosta da Faz-3'e geçmesi planlanıyor. Yerli VLP aşı adayının Faz-2 çalışması, İngiliz varyantına göre hazırlandı.

Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütünün COVID-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu.

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar, bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farklı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor.

FAZ 1-2-3 NEDİR?

Aşı geliştirme prosesi, preklinik (klinik öncesi) ve klinik çalışmalar olmak üzere iki ana süreçten oluşur. Preklinik süreç laboratuvar çalışmalarını ve hayvan deneylerini içerir. Preklinik çalışma sonucunda insanda uygulanacak dozlar ve uygulama şekli belirlenir.

Faz-1 insan deneylerinin ilk aşaması olup 10 ila 100 gönüllüyle yapılır. Aşının güvenilirliği, yan etkileri ve etkili doz aralığıyla ilgili durumu belirlenir.

Faz-2 çalışması faz-1’e göre daha fazla gönüllü üzerinde yan etkileri, etkili doz aralığını ve aşının etkililiğini araştırır. Genellikle 100 ila 1000 gönüllü hedeflenir. Bu aşama acil durumlarda faz-1 ya da faz-3’le birleştirilebilir. Faz-2 aşamasında genellikle plasebo kontrollü ‘çift kör’ (aşıyı alanın da aşıyı uygulayanın da aşı mı boş aşı mı bilmediği) çalışmalarla aşının etkililik ve güvenilirlik profili daha ayrıntılı bir şekilde ortaya konur. Gönüllüler bir yıl ya da daha uzun bir süre boyunca takip edilir.

Özellikle onbinlerce kişinin dahil edildiği faz-3 çalışmalarındaki gönüllüler uzun dönem etkileri takip etmek için en az bir yıl takipte tutulur. Pandemi koşullarında aşı geliştirme hızının önemli olduğu durumlarda bir ‘sonlanım noktası’ kriteri belirlenir. Örneğin, 10 bin kişinin kabul edildiği çift kör bir çalışmada 50 kişi COVID-19 pozitif olduğunda bu kişilerin aşı kolunda mı plasebo kolunda mı oldukları görülür.

Aşı çalışmasındaki gönüllüler düzenli olarak yan etkiler açısından takip edilir. Dolayısıyla sonlanım noktasını geçtiğinde etkililiği ve güvenilirliği ortaya konan aşılar faz-3’ün tamamlanmasını beklemeden, ‘acil kullanım onayı’ alabilir. Şu dönemde dünyadaki tüm aşılar ‘acil kullanım onayı’ almıştır.