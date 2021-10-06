Vladimir Putin'e soğuk duş! İşkence görüntüleri dünyayı dehşete düşürdü...

Son dakika haberine göre; İnsan hakları grubu gulagu.net'in yayınladığı korkunç kayıtların sayısı 1000'i geçiyor. Çırılçıplak halde işkence edilen mahkumlar, yüzleri açık halde filme alınmış.

Videolardan birinde yüz üstü yatırılan bir mahkumun başına bir gardiyanın ayağıyla bastığı görülüyor.

Olay protesto edenler, tecavüzcü çetelerinin, mahkumların 'direncini kırmak' ve onları 'itiraf' imzalamaya veya yanlış ifade vermeye zorlamak için konuşlandırıldığını ve hastalıklı planı ifşa ettiklerini söylüyorlar.

Videolarda, bir tüberküloz hastanesinde paspas sapıyla tecavüze uğradığı için acı içinde çığlık atan bir adam, bir erkek mahkûmun yatağa bağlı birine tecavüz etmesi ve bir grup mahkûmun başka bir erkeğe idrar yapması yer alıyor.

KURBAN SAYISI 200 CİVARINDA

Aktivistler, en az 40 mahkûmun vahşice saldırıya uğradığını söylüyor ancak anekdotlara dayalı kanıtlar gerçek kurban sayısının 200 civarında olduğunu gösteriyor.