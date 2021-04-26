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Vladimir Putin, Beşar Esad ile görüştü

26 Nisan 2021 Pazartesi - 14:00 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 14:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye lideri Beşar Esad ile görüştü. Esad başkanlık seçimi hazırlıkları konusunda bilgilendirme yaptı.


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Vladimir Putin Beşar Esad Rusya Suriye
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