VJ Bülent: 8 aydır yastayım

90’lı yıllarda müzik kanallarından biri aranıp istek şarkı istenir, VJ’lerse sizin adınızı söyleyerek şarkı anonsları yapardı. Kuşkusuz o dönemin en akılda kalan VJ’i Bülent Çarıkçı’ydı. Namıdiğer VJ Bülent, gece yarısı ekrana gelir ve şarkı aralarında şiirler okurdu.

VJ Bülent’in VJ’liğe ulaşan yol hikayesi ise konservatuvarda başlıyor:

VJ Bülent, sunuculuk sevdasından vazgeçmiş tiyatroya devam ederken bir mesaj alıyor: “O zamanlar çağrı cihazı vardı ve bir mesaj geldi ‘Yarın gece Kral TV’de yayınız var.’ Şoka girdim. Aradım orayı ve şu cevabı aldım: ‘Müdür sizi kabul etmiş. Tip ve sunum olarak değişik geldiniz bize.’ O sırada da kapalı gişe bir müzikalde pandomim yapan birini oynuyorum. Kral TV ve tiyatronun arası çok yakın, ‘yetişirim’ diye düşündüm. Müzikal 22.25’te bitiyordu, yayın da 23’te başlıyordu. Suratımdaki beyaz makyaj, uzun saçım ve yere kadar uzanan frağımla stüdyoya girdim. Üstümü değiştirmeye izin vermeden öyle yayına girmemi istediler. Bugüne kadar gördüklerim gibi, şarkıları anons ettim. Ve o gece kanalın telefonları kitlendi. Her şey böyle başladı.”

VJ Bülent programlarında şiir okumasıyla da tanınıyor:

Şaşkınlık ve üzüntüyle ayrıldım

VJ Bülent, 14 yıl sonra ise isminin başına VJ unvanını veren Kral TV’den ayrılıyor. Ünlü sunucu, “14 yılın sonunda ayrılırken ne hissetmiştiniz” sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Şaşkınlık ve üzüntüydü. Devam etmek istiyordum. Ama onlar istemedi. Katıldığım bir programda hiç istemediğim bir sohbetin arasında kaldım. Asla dahil olmadım o konuşmalara. Fakat o programı terk etmediğim için Kral TV’de devam etmemi istemediler. Kral TV’de 14 yıl daha çalışacağımı zannediyordum. Orayla ilişiğim kesildiğimde çok üzüldüm. Çünkü çok büyük emek vermiştim. 14 yıl düşünsene...”

Fakat tüm bunlara rağmen VJ Bülent depresyona girmediğini söylüyor:

“Üzüldüm, böyle bir uğurlanışı hiç hak etmemiştim. Oradan aldığım parayı hiç ellemedim. Hemen annem ve babama ev aldım. En büyük hayalimi gerçekleştirdim ve onları kiradan kurtardım. Evrene Kral TV’yle ilgili kötü bir mesaj göndermedim böylece. Vedalaşmamız kötü oldu ama helal paramla annem babam kendi evlerinde yaşadı.” VJ Bülent, 90’ların kendisi için sevgi, vicdan, hoşgörü olduğunu belirtiyor: “Yeni jenerasyon çok hırslı ve sevgiden uzak. Şimdi o programları yapsak tutacağını zannetmiyorum. Öyle bir kitle yok. Yeni jenerasyon TikTok’ta.”