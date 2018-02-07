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Vize serbestisinde flaş gelişme! Verildi!

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 17:45 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 18:11

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı, vize serbestisine yönelik çalışma planı belgesi ve eklerini AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'a verdi.


Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Büyükelçi Kaymakcı,  belgeyi ve eklerini Strazburg'da bir araya geldiği Timmermans'a iletti.

 
Kaymakcı, Timmermans'a bu çalışmanın ilerlemesi için komisyonun  Türkiye'ye destek olması gerektiğini söyledi. Kaymakcı, Türkiye'nin komisyondan  alacağı olumlu işaret çerçevesinde belgede belirtilen çalışmaların yapılacağını  ifade etti.
 
Timmermans ise uzmanlarının hemen çalışmaya başlayacağını belirterek,  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.
 
Çavuşoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında, vize serbestisi  konusunda 72 kriterden Türkiye'ye göre 67, AB'ye göre 65'inin gerçekleştiğini  söylemişti.
 
Geri kalanlarla ilgili yapılacaklar konusunda AB tarafının tavsiyesi  olduğunu ve Türkiye'nin çalışmalarını tamamladığını dile getiren Çavuşoğlu, "72  kriteri bize göre tamamladık. Mektubumuzu AB'ye ulaştırdığımız andan itibaren  artık top diğer tarafta. Onlarla birlikte bu süreci bir an önce sürdürüp  sonuçlandırmamız gerekiyor." demişti.
 
  
 

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