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Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon

AA |  22 Mayıs 2019 Çarşamba - 7:40 | Son Güncelleme : 22 05 2019 - 8:59

Yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 110 kişi için gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar ve çok sayıda şikayet dilekçesi sonrası  başlattığı soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için  vize almak isteyenleri dolandıran büyük çapta bir suç örgütünü ortaya çıkardı.
 
Soruşturma kapsamında vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için  resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve  iletişim numaralarının taklit edildiğini belirleyen polis, şebekenin kullandığı  tüm yöntemler ile internet, telefon ve banka hesaplarındaki trafiği mercek altına  aldı.
 
İnternet arama motorlarında "vize, vize almak istiyorum ve Schengen  vizesi" gibi anahtar kelimeler üzerinde arama yapan vatandaşların, ilk sıralarda  yer alan ve aracı kurumların resmi internet sitesi görünümündeki sahte sitelere  girdikleri ve online başvuru aracılığıyla bir çok kişisel bilgilerini paylaşarak  "hizmet ücreti" adı altında ödeme yaptıkları tespit edildi.
 
Google'a günlük 20 bin lira ödeme
 
Şebekenin kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama  motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı,  Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi.
 
Ayrıca şebeke üyelerinin 29 ayrı paravan şirket kurduğu ve bu  şirketler üzerinden "0850"li numaralar kullanarak sahte kurumsal kimlik  oluşturduğu ortaya çıkarıldı.
 
Tespiti yapılan IP adresleri, iş yerleri ve ödemelerin yapıldığı hesap  numaralarının izini süren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  aylarca süren teknik takip sonucu şebeke üyeleri ile aralarında çağrı merkezi  çalışanlarının da bulunduğu 110 şüphelinin kimliğini belirledi.
 
Aylık geliri 1 milyon 200 bin lira
 
Şebeke üyelerinin deşifre olmamak için dönemsel olarak kurdukları  şirketleri birbirlerine devrettikleri belirlenirken, aralarındaki irtibatın hiç  kopmadığı ve kullandıkları internet siteleri, telefon numaraları, banka  hesapları, e-posta servisleri ve yazışma içeriklerinin birbiriyle aynı olduğu  dikkati çekti.
 
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aylarca süren  teknik takibi sonucu bugüne kadar aralarında sanatçı, doktor ve avukatların da  bulunduğu binlerce kişiyi dolandıran şebekenin aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon  200 bin lira olduğu tespit edildi.
 
Dolandırdıkları kişiler için "keriz" ifadesini kullandılar
 
Kullanılan paravan şirketlerin isimleri, internet siteleri ve adlarına  kayıtlı VoIP hatlarının (internet üzerinden ses iletimi sağlayan teknoloji)  listesini çıkaran polis, teknik takip sırasında şebeke üyelerinin ağına düşürdüğü  kişiler için "keriz" ifadesini kullandığını kayıtlara geçti.
 
Oyuncu Asıltürkmen de şebekenin tuzağına düşmüştü
 
Savcılık ve polisin yürüttüğü soruşturmada vize dolandırıcılarının  tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu ortaya çıktı.
 
Asıltürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracı kurum  üzerinden yaptığı vize başvurusunun ardından kendisini telefonla arayan kişinin  yönlendirmesi ile 440 lira ödeme yaptığını, dolandırıldığını ise başvuru ofisine  gittiğinde öğrendiğini kaydetmişti.
 
Ofiste kendisi gibi dolandırılan iki kişiyle de karşılaştığını aktaran  Asıltürkmen, söz konusu paylaşımında, "Organize İşler'i izlediğim gün resmen  hayatımda ilk kez dolandırıldım." ifadesini kullanmıştı.
 
Şafak vakti özel harekat polisleriyle baskın
 
Şebekenin tüm bağlantılarının ortaya çıkarıldığı soruşturma sonucu  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Savcısı İrfan Nuri  Akdeniz operasyon için düğmeye bastı.
 
Savcı Akdeniz'in koordinesinde yürütülen operasyonda Ankara merkezli 8  ilde belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine şafak vakti baskın düzenlendi.
 
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve doküman ile dijital  materyallere el konuldu.
 

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