Viyana Sözleşmesi 41. Madde ne? Büyükelçi olayında son durum!

ABD Ankara Büyükelçiliği de dahil olmak üzere ve diğer 9 ülkenin elçilikleri Osman Kavala'nın doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İstenmeyen adam" ilan edeceğiz açıklaması yapmıştı. 10 büyükelçi ile ilgili 10 ülkenin Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve uyarılmıştı. Büyükelçiliklerden geri adım geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." açıklamasını yaptı. Peki, Viyana Sözleşmesi 41. Madde ne? İşte 10 büyükelçi açıklaması!

10 BÜYÜKELÇİ OLAYINDA ABD’DEN GERİ ADIM!

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadesini kullanıldı.

VİYANA SÖZLEŞMESİ 41. MADDE NE?

Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonunun 41. maddesi, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.

Maddede, "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir." ifadeleri yer alıyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMAYI OLUMLU KARŞILADI!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.