Fenerbahçe, eski teknik direktörü Portekizli Vitor Pereira'yı tekrar takımın başına getirdi. 2 yıllık anlaşma imzalandı. Sezon başına 1,5 milyon euro garanti ücret alacak Pereira, bonus maddelerindeki başarı kriterleri yerine gelirse alacağı ücret 3.5 milyon eurolara kadar çıkabilecek. Peki, Vitor Pereira daha önce Fenerbahçe'den neden ayrılmıştı? Vitor Pereira Fenerbahçe kariyeri…

Ali Koç'un, "Bielsa ayarında bir hoca getireceğiz" açıklamasından Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü merakla bekleniyordu. Fenerbahçe, teknik direktör konusunda beklenen açıklamayı yaptı ve göreve Vitor Pereira'nın getirildiğini duyurdu. Peki, Vitor Pereira daha önce Fenerbahçe'den neden ayrılmıştı? Vitor Pereira Fenerbahçe kariyeri…

Vitor Pereira daha önce Fenerbahçe'den neden ayrılmıştı?

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, ligde 2. olduğu ve takımı şampiyon yapamadığı için Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarda Pereira, “Başkan bana gelip, ‘Seninle çalışmak istemiyoruz’ demedi. Ancak üzerimde medya baskısı var." ifadelerini kullanmıştı.

Vitor Pereira Fenerbahçe kariyeri

Espinho kentinde doğmuş ve futbolculuğa Sporting de Espinho kulübünde başlamıştır. Kariyeri boyunca orta saha olarak, ülkesinin amatör kulüplerinde forma giymiş, 28 yaşında futbolu bırakmıştır.

Futbolu bıraktıktan sonra, çalışmaya başlamıştır. 2004 yılında Sanjoanense'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştır. 2005 yılında, daha önce formasını giydiği Espinho'nun başına geçtikten sonra; 2007'de Porto altyapısında ikinci kez antrenörlüğe başlamıştır. 2008-09 sezonunda, Segunda Liga'da mücadele eden Santa Clara'da göreve başlamıştır.

2010 yazında Santa Clara'daki görevinden ayrılarak, daha önce altyapısında görev aldığı Porto'da André Villas-Boas'ın yardımcılığına başlamıştır. Villas-Boas'ın Haziran 2011'de Chelsea ile anlaşmasıyla birlikte, Porto'nun teknik direktörü olmuştur. Porto ile, iki Primeira Liga şampiyonluğu ve iki Supertaça Cândido de Oliveira kazanmıştır.

2013-14 sezonunda, Suudi Arabistan'ın El-Ehli kulübünde görev yapmıştır. Ocak 2015'te, kovulan Míchel'in yerine Olympiakos'un teknik direktörlüğüne getirilmiş ve yarım sezonda lig ve kupada şampiyonluk yaşamıştır. 9 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe için Giuliano Terraneo ile birlikte İstanbul'a gelmiş, sonrasında Olympiakos ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

11 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe, yaptığı açıklamayla Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurmuştur.

19 Aralık 2016 tarihinde 1860 Münich, yaptığı açıklamayla Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştur.

Pereira, Shanghai SIPG'nin yeni teknik direktörü oldu. 12 Aralık 2017'de Çin Süper Ligi takımında André Villas-Boas'ın yerini aldı. Aralık 2019'da Pereira, Everton'dan gelen bir teklifi geri çevirdi. Bir yıl sonra, Şanghay takımındaki görevinden alındı.

2 Temmuz 2021'de yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Vitor Pereira yönetiminde sezonu şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

34 lig maçından 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi çıkaran Vitor Pereira, bu süreçte Fenerbahçe'ye 74 puan kazandırmış ancak yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'ne veda edince görevine son verilmişti.

Vitor Pereira öte yandan Türkiye Kupası finalinde Galatasaray karşısından 1-0 mağlubiyetle ayrılmış ve sarı lacivertli kariyerini kupasız tamamlamıştı.