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Vitaminler için kritik uyarı: Şifa yerine zehir olabilir

AA |  26 Ekim 2021 Salı - 17:07 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 17:10

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Kovid-19 salgını ve havaların soğuması gibi nedenlerle rağbet gören vitaminler için, "Gıda takviyesi olsalar bile saklanma koşullarına riayet edilmeden eczane dışında satışları, fayda yerine zarar getirir ve zehirlenme riskini arttırır" uyarısında bulundu.


TEİS Genel Başkanı Saydan, ilaç ve vitaminlerin kullanımı ve saklama  koşullarına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.
 
İlaçların etkinliğini kaybetmemesi için mutlaka kullanma talimatı ve  kutusunun üzerinde belirtilen koşullara göre saklanması gerektiğini vurgulayan  Saydan, ecza dolabı ya da camlı bir dolapta saklanması gerektiğini kaydetti.
 
Bu dolabın da kuytu, serin, rutubet olmayan, güneş görmeyen bir yere  konulması gerektiğine işaret eden Saydan, "Eğer 'oda sıcaklığında saklayınız'  ibaresi mevcutsa güneş görmeyen, serin, nemli olmayan ve sıcaklığı 25 dereceyi  geçmeyen yerlerde ilaçlarınızı kendi ambalajlarında saklayınız. En önemlisi  çocukların uzanıp alamayacağı yüksekliğe konulmalı ve mümkünse kilitlenmeli.  Rutubetli sıcak yerlerden de ilaçları uzak tutmak gerekir" uyarısında bulundu. 
 
İlaçların hem karışmaması hem de ışıktan korunması açısından kutusunda  tutulması gerektiğinin altını çizen Saydan, ilaçların, etkileşime uğrayabileceği  diğer besin ve maddeler, yan etkileri, çiğnenerek, bölünerek veya suda çözülerek  kullanılıp kullanılamayacağı konusunda mutlaka eczacıya danışılması gerektiğini  ifade etti. 
 
"Buzdolabı 'ilaç dolabı' değildir"
 
Saydan, yapılan en büyük yanlışların başında ilaçların buzdolabı  raflarında saklanmasının geldiğini belirterek, şunları kaydetti: 
 
"Buzdolabı ilaç dolabı değildir. Buzdolaplarında en çok ve yanlış  olarak ateş düşürücü, öksürük ve vitamin şuruplarının saklandığını biliyoruz.  Buzdolabında saklanması gerekenler dışında ilaçlarınızı asla buzdolabında  saklamayın. Çünkü bazı şurupların içindeki etken maddeler dibe çöker ve her dozda  eşit miktarda ilaç alınmamış olur. Bu da tedavi sürecini etkiler. Aynı şekilde  buzdolabında saklanan tablet şeklindeki ilaçların da etken maddelerinde  bozulmalar meydana gelebilir. Eğer ilacınızın ambalajında 2-8 derece arasında  saklamanız gerektiği yazıyorsa bu ilaçlarınızı soğuk ortam olan buzdolabında  saklamanız gerekir. Bu tip ilaçların eczaneden temini sırasında ilaçlarınızı  taşırken bozulmasını önlemek amacıyla size bir buz aküsü eşliğinde teslim  edilecektir. Eczacıların, buz aküsü ile birlikte verdiği ve 'buzdolabına  konulacak' dediği ilaçlar da asla buzluk bölümüne veya buzluğa yakın yere  konulmamalı. Çünkü bu şekilde de donarak ilaçların bütün yapısı bozulur, böyle  bir hata yapıldığında ise ilaçların kullanılmaması gerekir." 
 
C vitaminleri için saklama koşulları uyarısı
 
"Gıda takviyeleri gıda değil, ilaçtır" diyen Saydan, gıda  takviyelerinin saklama koşullarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:
 
"İlaçlar gibi gıda takviyelerinin de saklama koşuları ve kullanımları  için özel uyarılar bulunuyor. Özellikle son dönemde sıklıkla kullanılan C ve D  vitamini içeren gıda takviyeleri için özel saklama koşulları ve uyarılar mevcut.  C vitamini içeren gıda takviyeleri mutlaka 25 derecenin altında bir sıcaklıkta  muhafaza edilmeli, buzdolabına koyulmamalıdır. Zira C vitamini içeren gıda  takviyesinin C vitamini deposu portakal gibi buzdolabında saklanması, suda  çözünen efervesan tabletlerde çözünme ve dağılma problemlerine yol açabilir.  Kapsül ve tablet formundaki yutulabilir formlarda ise dağılım ve yutma  problemlerine sebebiyet verebilir. Unutulmamalıdır ki, C vitamini hem 25  derecenin üzerindeki sıcaklıklarda hem de buzdolabı ısısı olan 2-8 derece  sıcaklıkta kontrolsüz saklanırsa yapısında bozulmalar meydana gelir." 
 
"D vitaminini kan değerlerinizi ölçtürmeden kullanmayın"
 
D vitaminlerinin de gıda takviyesi olarak son dönemde yoğun rağbet  gördüğüne dikkati çeken Nurten Saydan, "D vitamininin vücuttaki kan değerinin  ölçümü yapılarak kullanılması gerekiyor. Gıda takviyesi olarak, vatandaşımızın D  vitamin seviyesinin ölçümünü yapmadan, hekim ve eczacısına danışmadan  kontrolsüzce kullanımı uygun değildir. Vitaminlerin gıda takviyesi olsa bile  saklanma koşullarına riayet edilmeden eczane dışında satışı fayda yerine zarar  getirir ve zehirlenme riskini arttırır" diye konuştu.
 
TEİS Genel Başkanı Saydan, ilaçların mutlaka eczaneden, eczacı elinden  alınması gerektiğini, bu ürünlerin saklama koşullarının insan sağlığı açısından  çok önem taşıdığını vurguladı. 
 

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