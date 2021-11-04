Vision Art Platform, 'Muğlak' sergisine ev sahipliği yapıyor

Rüzgâra Çarpan Papatya / Daisy Hitting The Wind, 2021 Heykel

Bu üretimlerin esnek doğası, biçime odaklanmaktan ziyade, dünyada etkiler ve duygulanımlar üretmekle ilgileniyor. Bu yönde ortaya çıkan Sanat, kayıp kültürel alanları simgesel olarak yeniden doldurmakta ve yeni tür eylemsel mübadele alanları yaratmakla ilgileniyor. Sıradan nesneleri izleyicilerin farklı biçimlerde tüketimine ve ilis¸kisine dahil eden, yeni formlar ya da ‘görülecek’ estetik ve steril nesneler değil dogˆrudan dogˆruya ‘dünyayla bagˆlar’ kurarak etkin topluluk biçimleri üretmeye yönelen, alternatif bilgi ya da karşı bellek hamlesi olarak ars¸ivsel itkiyle kayıp ya da bastırılmıs¸ bilginin izini süren, bu bilgiyi çes¸itli yöntemlerle fiziksel olarak ortaya çıkaran üretimleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.