Vision Art Platform, 'Muğlak' sergisine ev sahipliği yapıyor

Sergi, 4 Kasım- 24 Aralık 2021 tarihleri arasında Vision Art Platform Akaretler’de izleyicisi ile bulus¸acak. Kus¸aklar ve disiplinler arası üretimler gerçekles¸tiren sanatçıları bir araya getiren “Muglak”, serginin küratörü Derya Yücel’in aktarımıyla; söylemsel sınırlara meydan okuyan üretimlere odaklanıyor.
Rüzgâra Çarpan Papatya / Daisy Hitting The Wind, 2021 Heykel
Bu üretimlerin esnek doğası, biçime odaklanmaktan ziyade, dünyada etkiler ve duygulanımlar üretmekle ilgileniyor. Bu yönde ortaya çıkan Sanat, kayıp kültürel alanları simgesel olarak yeniden doldurmakta ve yeni tür eylemsel mübadele alanları yaratmakla ilgileniyor. Sıradan nesneleri izleyicilerin farklı biçimlerde tüketimine ve ilis¸kisine dahil eden, yeni formlar ya da ‘görülecek’ estetik ve steril nesneler değil dogˆrudan dogˆruya ‘dünyayla bagˆlar’ kurarak etkin topluluk biçimleri üretmeye yönelen, alternatif bilgi ya da karşı bellek hamlesi olarak ars¸ivsel itkiyle kayıp ya da bastırılmıs¸ bilginin izini süren, bu bilgiyi çes¸itli yöntemlerle fiziksel olarak ortaya çıkaran üretimleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.
SENA BAŞÖZ
Bir Teselli / A Consolation, 2020
Değişken boyutlar
Öğütülmüş arşiv ve video loop
“Mugˆlak”, sanata güç kazandıranın anlamın açık seçikligˆine değil, ne olduğuna dair zaman zaman çelişkili yorumlar doğuran bir olası anlamlar yelpazesinin varlığına işaret ediyor...
“Özgürlüğün çıkıp gelivermesinin ve sunar gibi göründüğü olanakların yarattığı boşlukla” ve özgürleşme deneyiminin muğlaklığıyla uğraşmayı seçiyor.
ALİ KANAL
Halvet, 2018-21
Buluntu malzeme ile asamblaj
Serginin alt bas¸lıgˆının da işaret ettiği gibi “belirsizliğin bilinemez olanı tümüyle istila etmeyi bas¸ardıgˆı an...lar”a dair görsel bir cümle kuran sergi, muğlaklık arayışının özünde bireysel özgürlük arayışı olduğuna, dilin/söylemin baskıcı iktidarını giderek daha fazla hissettiğimiz bugünlerde anlam üretiminin açık uçlu biçimlerinin hem sanat alanını hem de siyaset alanını çaprazlayarak özgürleştirme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor. Sergi, didaktik ve tanıdık/bilindik olana güven besleyenleri bir muammada bırakan durumlara, olgulara, nesnelere ve imgelere dair geniş bir jenerasyon sanatçının Muğlak jestlerini paylaşıyor.