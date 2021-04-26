Viscoran ilaç sanayi kimin? Öztürk Oran kimdir, Viscoran ilaç sanayi hisse fiyatı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, (RDIF) koronovirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için Viscoran İlaç Şirketi ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Viscoran ilaç sanayi kimin? Viscoran ilaç sanayi hisse fiyatı nedir? VisCoran İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran kimdir?

RDIF’ten yapılan açıklamada, Viscoran İlaç Şirketi ile üretim kapsamında anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. RDIF CEO’su Kirill Dmitriev, “Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlayacak. Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT'nin bir dizi ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlar için mevcut olacak” ifadelerine yer verildi. VisCoran İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran kimdir? Viscoran ilaç sanayi kimin?

VİSCORAN İLAÇ SANAYİ KİMİN?

VisCoran İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Terra İlaç ile Myfarma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı.

ÖZTÜRK ORAN KİMDİR?

Öztürk Oran, 1956 yılında Kars’ta doğdu. Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümünden mezun oldu. Ayrıca Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Bütçeleme ve Standart Maliyetler uzmanlık programını bitirmiştir.

1974 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nda memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada 3 yıl süre ile Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi’nde Dış Ticaret, İngilizce, Muhasebe ve Banka Yöneticiliği eğitimini tamamlayıp pekiyi dereceyle diploma almıştır.

12 yıl Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nda, 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası’nda olmak üzere toplam 28 yıllık bankacılık mesleği süresince memurluktan Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar hemen hemen her kademede çalışmıştır.

2003 yılından bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etmiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği, KAİ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir.

Bunların yanı sıra 2015 yılı Haziran ayı itibariyle Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Oran, 2017 yılında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yapmıştı.