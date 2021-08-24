Visa'dan flaş karar! 150 bin dolar...

BÜYÜK FİRMALAR NFT ÇILGINLIĞINA KATILDI

Son zamanlarda birkaç büyük firma NFT’leri deniyor. Christie’s, bazıları milyonlarca dolar değerinde olan birkaç NFT’yi açık artırmaya çıkardı. Müzayede evi, dijital sanatçı Beeple tarafından oluşturulan bir görüntünün 69 milyon dolara satıldığı mart ayında rekor kırdı. Bu arada, CNN, The New York Times ve Fortune dergisi de dahil olmak üzere bir dizi medya yayını kendi NFT’lerini sattı.

Ancak bazı eleştirmenler NFT’lere şüpheyle bakıyor. Bu tür jetonlar dijital bir sahiplik sertifikasını temsil etse de, alıcılar temel öğeye sahip değildir ve internet kullanıcıları yine de ilgili medyayı çevrimiçi olarak görüntüleyebilir. Hatta bazı insanlar diğer sanatçıların eserlerini çaldılar ve onları NFT olarak satmaya devam ettiler.

Hukuk firması Taylor Wessing’in ortağı Adam Rendle bir yazısında, “Beeple’ın 69 milyon dolarlık NFT sanat eseri 'Everydays – The First 5000 Days’i satın alan benzersiz jetona sahip. Ancak, dijital sanat eserinin kendisinde telif hakkı veya başka herhangi bir fikri mülkiyet haklarına sahip değiller. Temsil edilen varlığı dağıtamaz veya başka bir şekilde ticarileştiremezler” dedi.