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Virüsü yenen hamile kadın coşkuyla karşılandı

İHA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 14:59 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 14:59

Gaziantep’in Nizip ilçesinde corona virüse yakalanan ve 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastalığı yenen 8 aylık hamile Yıldız Deniz, akrabaları tarafından coşkuyla karşılandı.


Korona virüse yakalanan ve 8 aylık hamile olan Yıldız Deniz, 10 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından virüsü yendi. Hastaneden taburcu edilen Deniz, evlerinin önünde dost ve akrabaları tarafından coşkuyla karşılandı. Yıldız Deniz ve karnındaki bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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gaziantep nizip virüs
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