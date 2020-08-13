Korona virüse yakalanan ve 8 aylık hamile olan Yıldız Deniz, 10 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından virüsü yendi. Hastaneden taburcu edilen Deniz, evlerinin önünde dost ve akrabaları tarafından coşkuyla karşılandı. Yıldız Deniz ve karnındaki bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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- Virüsü yenen hamile kadın coşkuyla karşılandı
Virüsü yenen hamile kadın coşkuyla karşılandı
İHA | 13 Ağustos 2020 Perşembe - 14:59 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 14:59