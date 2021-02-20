Virüslere karşı kalkan! Vücuda girişini engelliyor!

Yaklaşık bir yıldır pandemiyle mücadelesini sürdüren Türkiye, şimdi mutant virüs tehlikesiyle karşı karşıya. Covid-19 aşısının bu virüsleri tedavi edici etkisinin olup olmadığının tartışıldığı şu günlerde 'önleyici yaklaşımlarla' tüm virüs tiplerine karşı kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Prof. Dr. Erdem Yeşilada, nar kabuğu özütü içeren pastillerin ağızda bariyer etkisi oluşturarak virüslere karşı genel bir koruma sağladığını belirtti.

Virüslere karşı bağışıklığı güçlü tutmak için etkinliği kanıtlanmış fitoterapötik ajanlardan destek alınabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Erdem Yeşilada, nar kabuğu özütü içeren pastillerin ağızda bariyer etkisi oluşturarak virüslere karşı genel bir koruma sağladığını belirtti.

KİŞİSEL ÖNLEMLER ALINMALI!

Covid-19 pandemisi devam ederken, aşı çalışmalarının mutant virüsleri tedavi edici etkisi tartışılmaya devam ediyor. Yeşilada; “Bu çok hızlı yayılan bir virüs. Burada herkesin öncelikle kişisel olarak aldığı önlemlere dikkat etmesi gerekir. Ancak böylece toplum olarak bir iyileşme sağlanabilir” diyor.

KIRMIZI VE MOR RENKLİ MEYVELERİ TERCİH EDİN!

Bağışıklık sistemini güçlendirmede ağırlıklı olarak kırmızı ve mor renkli meyvelerin tercih edilmesi gerektiğine değinen Yeşilada; “Yeşil sebzeler, antioksidan açısından zengin propolis, zencefil, zerdeçal, nar kabuğu özütü içeren gıdalar virüsten korunmada oldukça etkili. Bunun yanı sıra bu virüs de aynı Covid-19 gibi alt solunum yollarını hedef alıyor dolayısıyla ağız ve boğaz hattını korumaya almak gerekiyor." dedi.

1 SAAT VİRÜSE KARŞI KORUYOR!

Yeşilada, virüse karşı kalkan olacak bitkisel önerilerde bulunarak şunları söyledi:

"Bitki özütlerinin standardize pastil formunda kullanılması vücuda yeni giren virüs üzerinde daha fazla etki gösteriyor. Çünkü virüs hücrelere yerleşemeden pastil ağızda bir bariyer oluşturarak virüsün hücrelere girişini engelliyor. Nar kabuğu, zerdeçal, zencefil özütleri içeren şekersiz pastil tüketmemiz özellikle kalabalığın yoğun olduğu alanlara girmeden yaklaşık 1 saat önce aldığımızda, bizi virüse karşı koruyacak önemli bir tedbirdir”