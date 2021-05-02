Virüse karşı direnç için bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak öneriler!

Genetiği değiştirilen gıda ürünleriyle sağlıklı beslenmenin oldukça zorlaştığı ve hava kirliliği, stres, kaygı gibi faktörlerle ile yüksek vücut direncine sahip olmanın daha da önem kazandığı günümüzde hemen her birey, vitamin takviyesine ihtiyaç duyuyor. Eczacı Ayşen Dincer, bağışıklık güçlendirici tavsiyelerde bulundu ve virüse karşı direnç için bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak püf noktalarını anlattı.

Pandemi ile beraber bağışıklık sisteminin önemine dair yeniden kazanılan farkındalık da 7’den 70’e herkesin; beslenme, uyku, çalışma gibi koşullarını gözeterek; günlük yaşamında yeni ve sağlık lı adımlar atmasını zorunlu kılıyor. Özellikle salgın ve mevsim geçişleri gibi dönemlerde fazlasıyla önem kazanan bağışıklık sistemini güçlendirmek için multivitaminler gibi zengin içerikli çözümlerden destek almak gerekiyor. Günümüzde vitamin desteği ihtiyacı için kapsamlı formüller geliştiriliyor. Virüse karşı direnç için bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak püf noktalarını Eczacı Ayşen Dincer anlattı.

SALGIN VE MEVSİM GEÇİŞLERİNDE VİTAMİNLERİ İHMAL ETMEYİN

Küresel Covid-19 salgını ile beraber dünyada hemen herkes, virüs ve bakterilere karşı; etkin bir direnç gösterebilmek için bağışıklık sistemini güçlendirmeye geçmişte olduğundan çok daha fazla önem veriyor. Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına özel olarak hazırlanmış vitamin, mineral, antioksidanlar ve aminoasitlerin dengeli kombinasyonunu içeren takviyelerin, hastalıklarla mücadelede önemli rol oynadığını söylüyor. Uzmanlar, mikro besinlerin özellikle de A, C, D ve E vitaminleri ile selenyum ve çinkonun, influenza aşılarının etkinliğini arttırdığını; yetersiz beslenme nedeniyle vitamin ve mineral alımının azalması durumunda aşıya verilen yanıtın azalttığını belirtiyor.

TÜKETTİĞİMİZ GIDALAR VİTAMİN ALIMI İÇİN YETERLİ DEĞİL

Ecz. Ayşen Dincer, vitamin takviyelerinden yararlanmanın önemini “Ülkemizde ihtiyaç duyulan vitaminlerin, tüketilen gıdalardan alındığına dair yaygın ve yanlış bir görüş var. Dünya Sağlık Örgütü günde 5-7 porsiyon mevsiminde pişirilmiş meyve ve sebze tüketebiliyorsanız, toplumun geri kalanına oranla, beslenme rezervinizin iyi olabileceğini söylüyor. Oysa ‘Türkiye Beslenme Rehberi’ne baktığımızda; ülkemizde bu ortalamanın, günde 1,5 porsiyon olduğunu görüyoruz. Üstelik gençlerde bu oran 0,7’lere kadar düşüyor. Bu nedenle her bireyin, ihtiyacına yönelik vitamin takviyesi kullanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” sözleriyle açıklıyor.