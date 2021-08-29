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Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor

AA |  29 Ağustos 2021 Pazar - 17:27 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 17:27

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) aşsızlar arasında yayıldığını belirterek, "Önümüzdeki zamanlarda hastalık toplumda yayılmaya devam ederse yeni varyantların da olması çok da şaşırtıcı olmayacak." dedi.


Prof. Dr. Hasan  Murat Gündüz, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde  aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
 
Türkiye'de vakaların artmasının ardından tam kapanma süreci  yaşandığını anımsatan Gündüz, "Bu süreçte de aşılamalar hızla devam etti. Kapanma  sonrasında vakaların azalması bekleniyordu. Bu arada da toplumun belli bir kesimi  aşılandı ancak henüz aşılanmada hedeflenen noktaya gelemedik." diye konuştu.
 
 Gündüz, aşılıların Kovid-19'a karşı daha korunaklı olduğunu,  aşısızların da risk altında bulunduğunu belirterek, "Aşısızların oranı çok düşük  değil ne yazık ki. Bu nedenle aşısızlar arasında bu hastalığın devam ettiğini  görüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Tüm vatandaşlara aşı olmalarını tavsiye eden Gündüz, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
 "Vakaların bir miktar arttığını görüyoruz ya da insanlarda salgın  sonrasında zaman zaman aşırı gevşemeler olabiliyor. İnsanlar, yaz aylarıyla  beraber önlemleri bir miktar gevşetmiş olabilir. Dolayısıyla hem aşısızların  olması hem de tedbirlerdeki bazı gevşemeler hastalığın hızla yayılmasına yol  açıyor olabilir. Hastanemizde Kovid-19 nedeniyle yatan hastaların çoğunluğu  aşısız hatta ağırlaşıp da yoğun bakımda yatanların tamamında aşı yok ne yazık ki.
 
 Keşke bu insanlarımız, bu hastalıktan çekinerek aşılarını olsaydı ve  bu kadar zor duruma düşmeseydi. Biz gerçekten aşının, bu hastalığa karşı ne kadar  koruduğunu, aşı olunmadığında ne durumlara düşürebileceğini birinci elden  görüyoruz. Hakikaten yoğun bakımda yatan hastaların tamamının aşısız olması altı  çizilecek bir nokta." diye konuştu.
 
Aşının önemini vurgulayan Gündüz, "Bu salgın artık aşısızlar arasında  gidiyor ne yazık ki. Aşılılar bir miktar korunaklı, en azından hastaneye yatışı  önlediğini görüyoruz. Hastaneye yatan hastalarımızın çok önemli kısmı aşısız. Bu  dikkat çekici. O nedenle aşısızlar yakalanırsa ağırlaşabiliyorlar, bunu artık  toplumumuz biliyor." ifadelerini kullandı.
 
İnsanların bu hastalıktan hayatını kaybettiğine dikkati çeken Gündüz,  "Bu kötü sonuçlardan kendimizi korumamız lazım. Önlemlere dikkat etmemiz lazım.  Aşılı olanlar da önlemlere dikkat etsinler. Aşılı olmayanların çok daha fazla  dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.
 
Virüslerin doğası gereği, yayıldıkça varyantların oluşabileceğini  aktaran Gündüz, şunları kaydetti:
 
"Şimdiye kadar oluştuğu gibi Kovid-19'da da bundan sonra yeni  varyantlar elbette olabilir. Bunu önlemenin en önemli yolu, bu hastalığın  toplumda yaygınlığını azaltmak, kısıtlamak. Yani hastalığın oluşmamasını  sağlamak. Başka yapacak bir şey yok çünkü varyantlar, virüsün doğasında olan bir  durum. Virüs kendini yaşatabilmek adına değişik varyantlara geçebiliyor ve  bambaşka bir hale gelebiliyor. En çok korkulan yanlarından bir tanesi de bu.  Önümüzdeki zamanlarda hastalık toplumda yayılmaya devam ederse yeni varyantların  da olması çok da şaşırtıcı olmayacak."
 

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