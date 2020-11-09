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Virgin Hyperloop, içinde yolcu bulunan kapsülle yüksek hızlı sürüşü test etti

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 17:01 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 17:01

Amerikan ulaşım teknolojisi şirketi Virgin Hyperloop, ilk kez içinde yolcu bulunan kapsülle yüksek hızlı sürüş deneyi yaptı.


BBC'nin haberine göre, deneme sürüşü, Nevada çölünde hava boşluğu  bulunan tüpün içinde yapıldı.
 
Şirket çalışanı 2 kişiyi taşıyan kapsül, tüp içinde 500 metrelik  mesafeyi 15 saniyede aldı ve saatte 172 kilometre hıza ulaştı.
 
Fütürist ulaşım üzerine çalışan şirketler arasında ilk kez Virgin  Hyperloop, yolculu sürüş deneyimini hayata geçirmiş oldu.
 
 
Virgin Hyperloop, mevcut teknolojiyi geliştirerek kapsül içinde saatte  1000 kilometre hızla seyahati hedefliyor.
 
Yolculardan şirketin müşteri deneyimi yöneticisi Sara Luchian, sürüşün  "hem fiziksel hem de psikolojik açıdan eğlenceli" olduğunu söyledi.
 
Teknoloji yetkilisi Josh Giegel, günlük kıyafetleri içinde deneyim  ettikleri sürüşte her ikisinin de rahatsız olmadığını dile getirdi.
 
 
Virgin Hyperloop'un eski yöneticilerinden Rob Lloyd, 2018 yılında BBC  ile yaptığı söyleşide, yüksek hızlı seyahat ile Londra'da Gatwick ve Heathrow  havaalanları arasındaki 72 kilometrelik mesafenin 4 dakikada alınacağını  kaydetmişti.
 
Japonya'da manyetik levitasyon treni, 2015'teki deneme sürüşünde Fuji  Dağı yakınında saatte 601 kilometre hıza ulaşarak bu alanda bir rekor kırmıştı.
 

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Virgin Hyperloop kapsül yüksek hız
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