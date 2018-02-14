Viranşehir doğalgaza kavuşuyor

Her hafta farklı bir ilçede muhtar, STK temsilcileri ve kurum yetkilileriyle bir araya gelerek ilçelerde yapılan çalışmaları değerlendiren Çiftçi, bu hafta Viranşehir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çiftçi, Viranşehir programı kapsamında ilk olarak ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, cumhuriyet savcılığı ile kaymakamlığı ziyaret etti. jandarma komutanlığı ziyareti sırasında Çiftçi, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi. Çiftçi, gezi programına AK Parti Viranşehir ilçe teşkilatıyla devam etti. AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve partililer tarafından karşılanan Çiftçi, ilçe hizmet binasında partililerle sohbet ederek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Viranşehir'e 110 milyon liralık yatırım

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesinde 24 saat kesintisiz temiz içme suyu temini için proje çalışmasını tamamladı. 110 milyon lira bedelle ilçeye kazandırılması planlanan projenin ihalesi 28 Şubat'ta yapılacak. Viranşehir ilçesinde 24 saat kesintisiz temiz içme suyunun kazandırılmasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi, "Viranşehir ilçesinde hizmet noktasında önemli adımlar atılıyor. İçme suyu ve arıtma tesisi isale hattı, dağıtım şebekesi ve depolarla birlikte projenin tamamı 110 milyon liradır. Proje tamamlandı ve ihalesi 28 Şubat tarihinde yapılacaktır” dedi.

AK Parti Viranşehir ilçe teşkilatına yönelik yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.

“Viranşehir doğal gaza kavuşuyor”

Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ile bir araya gelen Başkan Çiftçi, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Çimşit'ten bilgi aldı. Belediye toplantı salonunda ilçede yapılan çalışmaları aktaran Çiftçi, "Viranşehir Belediyemiz doğru yolda halka iyi bir şekilde hizmet ediyor. 13 belediyenin çalışmalarını yakından izliyorum. Asfalt, parke çalışması, yeşil alan çalışmaları ve sosyal, kültürel ve eğitime yönelik belediyecilik anlayışı plan ve program çerçevesinde düzenlenmiştir. Viranşehir'in su sorununu çözüyoruz. Viranşehir ilçemizde alt yapı çalışmaları başladı. Viranşehir ilçemiz doğal gaza kavuşuyor. Doğalgaz projesi için gereken imzalar atıldı ve projenin takipçisi olacağız. Viranşehir ilçe belediyemiz de çok güzel çalışmalara imza attı. Büyükşehir Belediyesi kendi çalışmaları ve ilçe belediye çalışmaları için her zaman ilçe belediyesinin yanındadır. 2018 yılı Viranşehir için altın yıl olacaktır" diye konuştu.

Başkan Çiftçi, son olarak muhtar ve STK'larla bir araya geldi. Viranşehir ilçesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmaları anlatan Başkan Çiftçi, muhtar ve STK temsilcilerinin öneri ve taleplerini dinledi.