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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 9:49 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 9:49

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay başlamasının ardından 1.562 puanda dengelendi.


Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.563,00 puanı görmesinin  ardından önceki normal seans kapanışı olan 1.562,00 seviyesinden işlem görüyor.
 
Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal  seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 1.562,00 puandan tamamladı. Endeks  kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 1.555,75 puana geriledi.
 
Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınında artan vakaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği  endişesiyle risk iştahının zayıf olduğunu kaydederek, yurt içinde bugün  açıklanacak ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağına  yerleştiğini bildirdi.
 
ABD'de açıklanacak bütçe dengesinin de takip edileceğini ifade eden  analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.550 ve 1.540 puanın destek, 1.585  ve 1.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti.

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