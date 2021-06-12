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Villanın terası Soner Sarıkabadayı'nın başına bela oldu!
Soner Sarıkabadayı ve oğlunun annesi Madelein Camelo Lopez'in birlikte yaşadıkları Sarıyer'deki villanın terası davalık oldu. Sarıkabadayı, kullanımının kendisine ait olan terastaki kapının kırılmasını isteyince komşusuyla tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında komşuları Uğur Cebeci'yi tehdit ettiği iddia edilen şarkıcının asistanı Volkan Yılmaz hakkında soruşturma açıldı.
Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturduğu Kolombiyalı model Madelein Camelo Lopez, İstanbul Sarıyer'de bir villa kiraladı.