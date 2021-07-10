Villa kiralama sitelerine dikkat! Tatil umuduyla dolandırıyorlar!

Salgın önlemleriyle geçen bir kışın ardından pek çok kişi yaz tatili için güneye akın etmeye başladı. Otel fiyatlarının artmasıyla birlikte ailecek tatil planlayanların da gözde villalar oldu. Ancak kiralık villa ilanlarının olduğu sitelerde dolandırıcılar iş başında. Peki, Kiralık villa ilanlarında nelere dikkat etmeli? İlan sahibinden villa kiralarken ne yapmalı? Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan yaz tatilini villa kiralamak isteyenlere uyarılarda bulundu.

Yaz tatili planları yapanlar özellikle yazlık villalara büyük ilgi gösteriyor. Ancak son dönemde dolandırılma vakaları artmaya başladı. Günlük kiraları 25 bin TL’ye kadar varan villalar için kaparo adı altında binlerce lira para yollayan tatilciler, parayı yolladıktan sonra karşılarında bir muhatap bulamayabiliyor.

YETKİ BELGESİ OLMALI

Normalleşme sonrası yazlık kiralamalarında talepler çok yoğun bir şekilde artış gösterdiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Bu kapsamda günlük kiraları bile binlerce liraları bulan yazlıklar için dikkat edilmediği takdirde mağduriyetler ortaya çıkabiliyor.

Özellikle yazlık kiralayacak olan kişiler bu kiralamaları öncelikli olarak yetki belgesi olan denetime açık emlak işletmeleri üzerinden yapmalılar. Eğer kendileri kiralama yoluna gidecekler ise birçok riske dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.

PORTALLAR SORUMLULUK ALMIYOR

Her gün bu tarz şikayetlerle karşılaştıklarını aktaran Akdoğan “Dolandırıldığını anladıkları aşamada süreç çok zor. Çünkü belki ilan veren kişiler sahte unvan ve isimler ile yüzlerce insanı kandırabiliyor. Hukuki süreci de bir o kadar meşakkatli. Bu ilanlara ev sahipliği yapan portallar sorumluluk almadığı gibi yaşadığınız sıkıntıları çözme konusunda bir çaba da sarf etmiyorlar” diye konuştu.

İLAN SAHİBİNE BU SORULARI SORUN

Hakan Akdoğan, dolandırılmak istemeyen tatilcilerin kiralayacağı villayı iyi araştırması gerektiğini belirterek şu soruların sorulmasını önerdi:

- Yazlık olarak ilan girilen taşınmaz gerçekten var mı? Belirtildiği özellikleri taşıyor mu?

- Kiraya veren kişi gerçekten mal sahibi mi? Yoksa ilan resimlerini girerek sahte isim ve ünvanlar ile sizleri kandırmaya çalışan biri mi?

- Kiralama dönemine ilişkin bir sözleşme yapabiliyor musunuz? Bu sözleşmede vazgeçme vb. durumlar için cezai şartlar yazılmış durumda mı?

- Kiralık yazlık için belirtilen demirbaşlar ve malzemeler gerçekten var mı?

- Tüm bedeli ödemek yerine kısmı bir ödeme ile en azından gittiğinizde bu bedeli ödeme imkanı sizlere sunabiliyorlar mı?

- Sosyal donatılar, site vb aktiviteler ek ücretlere tabii mi? Kiralama kapsamında neler var bakmanızda fayda var.