Vildan Atasever'den doğum günü paylaşımı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Vildan Atasever, doğum günü kutlamasına ait bir fotoğraf paylaştı.

39 yaşına giren Atasever'e yakın arkadaşları sürpriz yaptı.

Güzel oyuncu, doğum günü pastasını üflemeden önce çekilmiş karesine, "Huzurun sevgi ile mu¨mku¨n oldugˆuna , Sevginin mesafesi olmadıgˆına , So¨zu¨n samimiyetine, samimiyetin insanın ruhuna tebessu¨m bıraktıgˆına s¸ahit oldum bir kez daha . Her iyi ki de iyi kilerim oldunuz . Gu¨l bahc¸eleri yaptınız go¨nlu¨mde. Nes¸et Baba'nın dedigˆi gibi kalpten kalbe bir yol vardır go¨ru¨lmez go¨nu¨lden go¨nu¨le gider. Go¨nu¨l yolumuz daim olsun dilegˆim budur” notunu düştü.