Vikinglerin izini sürdüler

Küçükçekmece Gölü’nün batı kıyısında Avcılar Firuzköy Yarımadası’ndaki arkeolojik araştırmaları yürütülen Bathonea Antik Yerleşim Yerin’ni gezen Hançerli ve Kumoch, burada kültürel miras olan Bathone’nın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için neler yapılabileceğini konuştu. “
“Sayın Büyükelçi ile Vikinglerin izini sürdük”
Gezi sırasında açıklamada bulunan Hançerli, “İlçemiz sınırları içerisindeki Bathonea Antik Kenti kazıları sürüyor. Kazı esnasında dünyanın birçok yerinden yüzlerce geminin buraya geldiğini ve burada izler bıraktığını biliyoruz. En son burada Vikinglerin de kaldığı keşfedildi. Sayın Büyükelçimiz ile bugün Vikinglerin izini sürdük. Geçmişe bir yolculuk yaptık. Ben kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.
“Polonya ile Türkiye arasında ilişkiler çok daha eskiye dayanmaktadır”
Büyükelçisi Jakub Kumoch ise Başkan’a tarihi ve kültürel mirasa olan duyarlılığından dolayı teşekkür ederek şunları kaydetti:“Sizleri tebrik etmek için geldim. Polonya Cumhuriyeti temsilcisi olarak , Polonyalı uzmanların bu büyük projeye dahil olmalarından büyük gurur duyuyorum. Burası bizim tarihimizin de bir parçasıdır. Çünkü yeni keşiflere göre Vikinglerin izlerine rastlanınca gördük ki, Polonya ile Türkiye arasında ilişkiler çok daha eskiye dayanmaktadır.