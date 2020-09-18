Vikinglerin izini sürdüler

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Bathonea Antik Yerleşimi Arkeolojik Kazı alanını ziyaret etti. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ziyarete ilişkin “Sayın Büyükelçi ile Vikinglerin izini sürdük” açıklaması yaptı.

Küçükçekmece Gölü’nün batı kıyısında Avcılar Firuzköy Yarımadası’ndaki arkeolojik araştırmaları yürütülen Bathonea Antik Yerleşim Yerin’ni gezen Hançerli ve Kumoch, burada kültürel miras olan Bathone’nın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için neler yapılabileceğini konuştu. “

“Sayın Büyükelçi ile Vikinglerin izini sürdük”

Gezi sırasında açıklamada bulunan Hançerli, “İlçemiz sınırları içerisindeki Bathonea Antik Kenti kazıları sürüyor. Kazı esnasında dünyanın birçok yerinden yüzlerce geminin buraya geldiğini ve burada izler bıraktığını biliyoruz. En son burada Vikinglerin de kaldığı keşfedildi. Sayın Büyükelçimiz ile bugün Vikinglerin izini sürdük. Geçmişe bir yolculuk yaptık. Ben kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

“Polonya ile Türkiye arasında ilişkiler çok daha eskiye dayanmaktadır”