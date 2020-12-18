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Vietnam kıyılarında kargo gemisi battı: 15 kişi kayıp

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 7:42 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 7:42

Vietnam kıyılarında bir yük gemisinin batması sonucu gemide bulunan 15 kişi kayboldu.


Vietnam basınındaki haberlere göre, Malezya'dan Hong Kong'a 7 bin 800  ton kil taşıyan Panama bandrollü gemi, Vietnam'ın merkez eyaletlerinden Binh  Thuan'ın kıyılarına yanaşırken battı.
 
Kazanın ardından gemide bulunan 11 Çinli, 4 Vietnamlı mürettebatın  kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi.
 
Geminin, kötü hava şartları nedeniyle batmış olabileceğini açıklayan  Vietnamlı yetkililer, gemi mürettebatının kazadan kısa süre önce Vietnam Sahil  Güvenlik Birimi ile irtibata geçerek yardım çağrısında bulunduğunu kaydetti.
 

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