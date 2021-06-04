Videosuyla sosyal medyada infial yaratmıştı! Cezası belli oldu

İstanbul’da yaşayan 17 yaşındaki A.Ş, Nisan ayında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. A.Ş paylaştığı bu videoda Mustafa Kemal Atatürk’e ve 2015 yılında Mersin’de öldürülen Özgecan Aslan’a hakaret ediyor ve Türk bayrağını yakıyordu. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından gözaltına alınan A.Ş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TAHLİYE EDİLDİ
İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Ş ile avukatı katıldı. Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme A.Ş’yi, “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” ve “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek” suçlarından 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, A.Ş’nin 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verdi. Tutuklu yargılanan A.Ş’nin kararla birlikte tahliyesine de karar verildi. (Milliyet)