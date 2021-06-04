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Videosuyla sosyal medyada infial yaratmıştı! Cezası belli oldu

04 Haziran 2021 Cuma - 15:55 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 15:55

Sosyal medya hesabı üzerinden çektiği video ile Atatürk'e hakaret ederek Türk bayrağını yırtan ve 2015 yılında Mersin'de vahşice öldürülen Özgecan Aslan’a hakaret eden 17 yaşındaki A.Ş hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme tutuklu sanık A.Ş’yi 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırırken, kararla birlikte tahliyesine karar verdi.


İstanbul’da yaşayan 17 yaşındaki A.Ş, Nisan ayında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. A.Ş paylaştığı bu videoda Mustafa Kemal Atatürk’e ve 2015 yılında Mersin’de öldürülen Özgecan Aslan’a hakaret ediyor ve Türk bayrağını yakıyordu. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından gözaltına alınan A.Ş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
 
TAHLİYE EDİLDİ
 
İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık A.Ş ile avukatı katıldı. Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme A.Ş’yi, “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” ve “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek” suçlarından 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, A.Ş’nin 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verdi. Tutuklu yargılanan A.Ş’nin kararla birlikte tahliyesine de karar verildi. (Milliyet)

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