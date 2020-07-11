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Video oyun harcamaları salgın döneminde yüzde 60 arttı

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:32 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 16:34

Uluslararası e-spor organizasyon şirketi ESL'nin Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar, salgın döneminde video oyun harcamalarının geçen yıla göre yüzde 60 arttığını belirterek, "Oyun tüketiminde yaşanan bu artış, sektörü küresel ölçekteki ekonomik durgunluğun etkilerinden korudu." dedi.


Gökhan Kazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde tüm  dünyada oyun ve espora olan ilginin arttığını belirterek, "Ev dışı sosyalleşme ve  eğlence aktivitelerinin kısıtlandığı bu dönemde oyuna ayırılan süreler arttı.  Oyun ve e-spor ajansı Nextin Game'in hazırladığı 'Global Karantina Günlerinin  Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri' raporu oyun dünyasına gösterilen ilgideki bu  artışın küresel ölçekteki boyutlarını gözler önüne seriyor." ifadelerini  kullandı.
 
Avrupa ve ABD'de sokağa çıkma kısıtlamalarının yoğun olduğu mart  ayında oyun trafiklerinde yüzde 70-75 artış yaşandığını aktaran Kazar, şunları  kaydetti:
 
"9 Mart tarihinden itibaren video oyunlarına harcanan rakamın geçen  yıla göre yüzde 60 arttığını görüyoruz. Oyun tüketiminde yaşanan bu artış,  sektörü küresel ölçekteki ekonomik durgunluğun etkilerinden korudu.
 
Örneğin, Amerika'da Nasdaq'ın c?ok kısa su?rede yüzde 19,6 deg?er  kaybettig?i, borsada is?lem go?ren tu?m firmaların derinden sarsıldığı mart  ayının ilk yarısında aynı dönemde 'Call of Duty: Warzone' oyunu ile 30 milyon  adet indirme sayısını yakalayan Activision şirketinin değer kaybı yalnızca yüzde  6,5 ile sınırlı kaldı."
 
"Türkiye'de oyun endüstrisi 1 milyar doları aşacak"
 
Kazar, her sene önemli bir ivme ile büyüyen dijital oyun ve e-spor  endüstrisinin gelecek dönemde de hızlı bir büyüme yakalayacağını vurgulayarak,  "Salgın döneminde artan oyun tüketimi ve çevrimiçi geçen sürelerin uzaması  sektördeki gelişmelere katalizör oldu ve oyun dünyasının gelecekte erişeceği  büyüklüğü daha yakın tarihlere çekti." değerlendirmesinde bulundu.
 
Oyun endüstrisinin Türkiye'deki hacminin 2019'da 850 milyon doları  aştığına dikkati çeken Kazar, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu rakam bu yıl 1 milyar doları aşacaktır. Elbette, ülkemizin global  pazardan ne kadar pay aldığı, bu sektörün gençlerimizin istihdamına ne kadar  katkı sağladığı, kaç tane yerli oyun girişiminin başarıya ulaşıp milyonlarca  dolar yatırım aldığı önem taşıyor.
 
Peak Games'in 1,8 milyar dolar değerleme ile satılması Türkiye girişim  ekosisteminin en büyük yatırımı olarak tarihe geçti. Küçük bir oyun girişimi  olarak kurulan Peak Games’in yaklaşık 10 sene gibi kısa bir süre zarfında böyle  önemli bir başarı yakalaması tüm gözlerin bir anda bu alana çevrilmesine sebep  oldu. Bu sayede oyun endüstrisinin ülkemizdeki potansiyeli bir kez daha  anlaşıldı. Sektör önümüzdeki dönemde hak ettiği değeri görerek daha fazla yatırım  alacak, bu başarıların devamı gelecek."
 
"Yerli oyun girişimlerinin başarılarını artırmayı hedefliyoruz"
 
ESL Türkiye Genel Müdürü Gökhan Kazar, salgın süreci başladığında  INTEL ESL Gaming Fest kapsamındaki tüm etkinlikleri online platformlara  taşıdıklarını belirterek, "INTEL ESL Gaming Fest ülkemizdeki en kapsamlı oyun ve  e-spor etkinliği. Yıl boyunca süren festival kapsamında eğlenceden eğitime,  sektör buluşmalarından turnuvalara kadar birçok farklı etkinlik ile büyük bir  seyirci kitlesine ulaşıyor." diye konuştu.
 
Salgın döneminde, dijital olarak yürüttükleri Next Level Gaming Talks  etkinliğinin oyunseverler tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildiğini anlatan  Kazar, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Oyun sektörü ve espora dair en merak edilen konuların uzman konuklar  ile masaya yatırıldığı 10 farklı webinari içeren bu etkinlikte özellikle gençler  ve oyun sektöründe kariyer hedefleyenler için çok verimli sohbetler  gerçekleştirildi. Bu süreçte, Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın canlı yayın  izlenmesi ve sosyal medya gösterim rakamlarında yüzde 35'lik bir artış  gerçekleşti.
 
Ayrıca, global oyun endüstrisinde Türkiye'den çıkan girişimlerin  başarılarını artırmak hedefiyle INTEL ESL Gaming Fest kapsamında Next Game  Startup yarışmasını düzenliyoruz. Mobil, masaüstü ve konsol platformlarında  geliştirilmiş oyunların değerlendirileceği yarışmada dereceye giren girişimlere  çeşitli destekler sunuluyor. 15 Temmuz'a kadar teslim edilecek projeler, ekip  yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım  ihtiyacını bilme kriterlerine göre değerlendirilecek."
 

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