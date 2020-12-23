VGM yükseköğrenim burs sonuçları merak ediliyor! VGM burs sonuçları 2020 (ortaöğretim – yükseköğretim) ne zaman açıklanacak?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Gözler VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 15 Ekim’de başlayan 30 Ekim’de sona eren VGM yükseköğrenim burs sonuçları merak ediliyor.

VGM Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurularının tamamlanmasının ardından gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçlarına çevrildi. VGM burs sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Öğrenciler 2 aydır sonuçların açıklanmasını bekliyor. VGM yükseköğrenim burs sonuçları detayları…

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs sonuçlarına ilişkin açıklama henüz gelmedi. Sonuçların 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

2020 yılı için lisansta 550 TL olarak belirlenen aylık burs ve kredi ücreti 2021 yılında 100 liralık bir artışla hesaplara yatacak.

2021 BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

* 2021 yılında lisans öğrencilerine verilecek olan burs ve kredi miktarı 650 TL

* Yüksek lisansta bin 300 TL

* Doktorada bin 950 TL oldu.

2020 yılında 550 TL olan lisans bursları 100 TL'lik artışla 650 TL'ye, yüksek lisans bursları 200 TL'lik artışla bin 100 TL'den bin 300 TL'ye ve doktora bursları 300 TL'lik artışla bin 650 TL'den bin 950 TL'ye yükseltilmiş oldu.