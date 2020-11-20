VGM ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencileri için verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvuru sonuçları belli oldu. VGM tarafından yapılan açıklamada, VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM burs sonuçları sorgulama...

2020 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonucu belli oldu. VGM resmi adresinden yaptığı açıklamayla Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklandığını duyurdu. VGM yükseköğrenim burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? İşte VGM ortaöğrenim burs sonuçları sorgulama…

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUCU AÇIKLANDI!

Yapılan açıklamada, 2020 – 2021 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmeleri tamamlandığına yer verildi. Başvuru sonucu ise https://www.vgm.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, ad-soyad doğum tarihi, ve baba adı bilgileri girilerek öğrenilebilecek.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUCU SORGULAMA

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim burs sonuçları adaylara ilan edildi. Yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği sonuçlar ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra değerlendirilecek.