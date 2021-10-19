15 Ekim’de başlayan VGM ortaöğrenim burs başvuruları, 30 Ekim 2021 tarihlerinde sona erecek. Online yapılan başvurular ile ilgili aramalar ise devam ediliyor. Peki VGM ortaöğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM ortaöğretim bursu ne zaman verilecek?

2021-2022 yılına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burslar için başvuru 15 Ekim’de başladı, 30 Ekim tarihinde sona erecek. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. VGM ortaöğrenim burs başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilir? VGM ortaöğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Kimlik Türü” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURS MİKTARI

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURSU KİMLERE VERİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl burs sonuçları 20.11.2020 - 20.12.2020 tarihleri arasında internet sitesi üzerinden duyurulmuştu.