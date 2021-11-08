VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, www.vgm.gov.tr burs başvurusu!

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün üniversite öğrencilerine verdiği burs desteği için başvurular devam ediyor. VGM burs sonuçları için de geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada ortaöğrenim için başvuruların 30 Ekim'de sona ereceğini Yükseköğrenimlerde ise 15 Kasım'da başvuru ekranının kapanacağını bildirmişti. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? İşte www.vgm.gov.tr burs başvurusu…

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs başvurusu nasıl yapılır? VGM Ortaöğrenim Bursu15 30 Ekim 2021 tarihinde sona erdi. VGM Yükseköğrenim Bursu başvurusu 15 Kasım 2021’da sona erecek. Burs başvurusunu yapan adaylar VGM burs başvuru sonuçlarını sorgularken, yükseköğrenim bursu için başvurusunu henüz yapmayanlar ise VGM burs başvurusu nasıl yapılır, sorusuna yanıt arıyor. İşte VGM burs sonuçları ve burs başvurusu ekranı hakkındaki detaylar…

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi belli olmadı. VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarına ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Ekranında "Ad", "Soyad", Doğum Tarihi", "Baba Adı", "T.C. Kimlik Numarası", "Kimlik Türü" alanları ile "Güvenlik Doğrulama" ve "Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni" alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.