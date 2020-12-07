VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Üniversite bursu başvuruları 2020 sorgulama ekranı…

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, VGM burs sonuçlarının KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açılacağı duyurulmuştu. KYK sonuçlarının bugün açıklanmasıyla gözler VGM tarafından gelecek duyuruya kilitlendi. Peki, VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama nereden yapılır?

VGM burs sonuçları 2020 açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 yükseköğrenim burs başvuruları sona ermiş, gözler yükseköğrenim sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. VGM tarafından yapılan açıklamada, KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının da açıklanacağı bildirilmişti. KYK sonuçları açıklandı, peki VGM sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM üniversite burs başvuru sonuçları hakkındaki son detaylar…

VGM BURS SONUÇLARI (ÜNİVERSİTE) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih belli değil. VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

VGM BURSU NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

KYK BURSU ALAN VGM BURSU ALIR MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.