'VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yüz binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi tarafından merak ediliyor. 1 Ekim -15 Ekim tarihlerinde başvurusu alınan Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Ortaöğrenim Bursu için öğrencilerin gözü açıklanacak sonuçlara çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili detaylar...

VGM burs sonuçları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin araştırdığı konuların başında geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Ortaöğrenim Bursu için başvuru süreci 15 Ekim'de sona ermişti. Şimdi yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin başvuru sürecine geçildi. Ortaöğretim öğrencileri için başvuruların tamamlanmasının ardından yüz binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili detaylar...

VGM bursu için yükseköğretim ve ortaöğretim başvurular ayrı şekilde alınıyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde başvurular 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Öğrenciler ve veliler VGM burs sonuçları için açıklamanın yapılacağı tarihi bekliyor.

VGM ortaöğretim (ilkokul, ortaokul, lise) başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü alınmıştı. Öğrencilerin eğitim ine destek amacıyla ödenen burs tutarı 2020-2021 öğretim yılı için 75 TL olarak belirlendi. 2020 - 2021 eğitim yılı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olan ortaöğrenim eğitim yardımı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 9 ay süreyle ödeniyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim bursu başvuru sonuçları 15 Ekim'de sona erdi. Ancak, VGM ortaöğretim bursu sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanıyor.