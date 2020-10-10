VGM burs başvurusu yap: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 – 2021 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvurusu 2020…

VGM burs başvuru süreci devam ederken, sonuçların ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karşılıksız verilen bursu yardımı başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim arasında yapılacak. İşte VGM burs başvuruları hakkında merak edilenler…

2020 - 2021 dönemi VGM burs başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde alınmaya devam ediyor. 9 ay sürecince ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen destekten kamu kurumlarından karşılıksız burs desteği alan öğrenciler yararlanamayacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni dönemde öğrencilere verilecek burs miktarlarını da duyurdu. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır, ne kadar burs veriliyor? VGM burs sonuçları ne zaman ilan edilecek?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM'nin resmi adresi olan https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/2020-2021-egitim-yili-burs-basvurulari sayfasıonda yer alan ve öğrencilerin kişisel bilgilerinin istendiği alan doldurularak başvuru ekrnaına ulaşmak mümkündür.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açılan burs başvuru ekranı için başvuru tarihleri şöyle:

Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) : 01 Ekim 2020 - 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim : 15 Ekim 2020 - 30 Ekim 2020

Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim : 15 Ekim 2020 - 30 Ekim 2020

(Yabancı uyruklu ve Mavi Kartlı öğrenciler için)

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencileri için aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs veriliyor.