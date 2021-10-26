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VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? VGM ortaöğrenim burs başvuru nasıl yapılır, burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? VGM ortaöğrenim burs başvuru nasıl yapılır, burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?