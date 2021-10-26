VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? VGM ortaöğrenim burs başvuru nasıl yapılır, burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır, VGM ortaöğretim burs başvurusu ne zaman bitiyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021-2022 burs başvuru tarihleri sorgulanıyor. VGM ortaöğretim başvuru tarihinin sona ermesine az bir süre kaldı. İşte VGM burs başvurusu 2021 hakkında merak edilenler…
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR, VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021 - 2022 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ??
Başlangıç
Bitiş
Ortaöğrenim Bursu
15 Ekim 2021
30 Ekim 2021
Yükseköğrenim Bursu
01 Kasım 2021
15 Kasım 2021
Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu
01 Kasım 2021
15 Kasım 2021
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden yapılıyor. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında gerçekleşiyor.
VGM başvuruları ile ilgili detaylar Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyuruluyor. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir.