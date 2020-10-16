VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar? VGM burs başvuru ekranı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine verilen VGM burs başvuruları 15 Ekim'de başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yükseköğretim başvuruları da alınmaya başlandı. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar? İşte VGM burs başvuru ekranı...

Üniversite öğrencilerinin beklediği 2020 VGM burs başvuru işlemleri başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından üniversite öğrencilerine verilen burslar için başvurular 15 Ekim itibariyle başladı. Başvuru yapacak Üniversite öğrencileri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM) internet sitesinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar? İşte VGM burs başvuru ekranı...

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvurusu başladı. 1 Ekim tarihinde başlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim başvuru işlemlerinin 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, yükseköğretim başvuruları da alınmaya başlandı.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite öğrencileri 2020 VGM burs başvuru işlemlerini https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden temin edecekleri başvuru formu doldurularak gerçekleştirebilecek. Başvurular 30 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen VGM burs başvuru şartları şöyle:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir."

VGM BURSU NE KADAR?

VGM yükseköğrenim burs başvurusu olumlu sonuçlanan, öğrencilere aylık 300 lira aylık ödenecek.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanıyor.