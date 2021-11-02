VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları ne? VGM burs başvurusu ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine bur imkanı sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversite öğrencileri için burs başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 15 Kasım’da sona erecek. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları ne? VGM’ye başvuran KYK’ya başvuru yapabilir mi? VGM burs başvurusu ekranı

2021 – 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları 1 Kasım itibariyle başladı. üniversite öğrencileri için burs başvurularının başladığını duyuran VGM, başvuruların 15 Kasım’da tamamlanacağını açıkladı. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları ne? VGM’ye başvuran KYK’ya başvuru yapabilir mi? VGM burs başvurusu ekranı…

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

VGM yükseköğretim burs başvuruları 1 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversite öğrencileri VGM burs başvuruları, müdürlüğü burs sayfası üzerinden yapabilecek. 15 Kasım 2021 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilecek.

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KİMLER VGM BURS ALAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmeyecek.

VGM’YE BAŞVURAN KYK’YA BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere VGM tarafından burs verilmiyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs sonuçları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulacak. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular müdürlüğün internet sitesinden duyurulacak.

VGM BURSU NE KADAR?

2021 - 2022 eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle burs verilecek. VGM burs miktarı 2021 – 2022 eğitim yılında aylık 400,00 TL belirlendi.

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