Veysel Eroğlu kimdir? Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu nereli? Ilısu Barajı’na adı verildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'na eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun adının verildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunurken, Ilısu Barajı'na Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adının da verildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarafından Ilısu Barajı’na Veysel Eroğlu’nun adının verilmesinin ardından, Veysel Eroğlu kimdir, Veysel Eroğlu nereli? Soruları arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçeleri Toplu Açılış töreninde açıklamalarda bulundu ve Ilısu Barajı'na Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adının verildiğini duyurdu. Peki, Veysel Eroğlu kimdir? İşte Veysel Eroğlu'nun biyografisi…

VEYSEL EROĞLU KİMDİR, NERELİ?

Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doçent ve profesör oldu.

Hollanda'da araştırmalar yaptı. İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı; İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, KİPTAŞ, BİMTAŞ, HAMİDİYE, İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı; İGDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN'da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003-2007 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü olarak vazife yaptı. Su Vakfı Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi olup, Dünya Su Konseyi Eski Guvernörüdür.45'i yabancı dilde olmak üzere 350'nin üzerinde ilmî makale, tebliğ ve mesleki teknik raporları ile kitapları yayımlandı.

23, 24 ve 26. Dönemde Afyonkarahisar, 25. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. 60.Hükûmette Çevre ve Orman Bakanı; 61, 62, 63, 64 ve 65. Hükûmetlerde Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görev yaptı. Halen Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi olarak vazife yapmaktadır.

İngilizce bilen Eroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

ILISU BARAJI NEREDE?

Ilısu Barajı; Mardin ve Şırnak İl sınırları arasında Dargeçit ilçesinin 15 km. doğusunda, Dicle Nehri üzerinde yer alıyor.

Ilısu Barajı, 10,6 Milyar m³ depolama hacmi ile Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 3. büyük depolama hacmine sahip barajı olacak.

Ilısu Barajı ve HES, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 1 820 metre kret uzunluğuna sahiptir.

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli tesislerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES’in planlama çalışmaları 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu 1954 yılından bu yana Dicle Nehri sularından yararlanmak adına çalışmalar yapılmış, “Ilısu Barajı” ismi ilk olarak 1980 yılında gündeme gelmiştir. Ilısu Barajı ve HES Projesi Kesin Proje Raporu Temmuz 1982 yılında hazırlanmıştır. Ülkemizin 70 yıllık hayali olan Ilısu Barajı’nın temeli 2008 yılında atılmış ve inşaat çalışmaları başlamıştır.