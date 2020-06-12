Veysel Eroğlu Barajı ekonomiye yılda 2.8 milyar lira katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak illerini kapsayan Ilısu Barajı’nın açılışını 19 Mayıs’ta düzenlenen törenle yapmıştı. Erdoğan, tarafından adı ‘Veysel Eroğlu Barajı’ olarak değiştirilen tesisin birinci tribünü elektrik üretmeye başladı.
“BU BİR BAŞARI HİKAYESİDİR”
Projenin konsorsiyum ortaklarından Cengiz İnşaat Su Yapıları Direktörü İbrahim Yavrucu, tesisin hikayesini anlattı. Barajın, 1950 yılında hayal edildiğini aktaran Yavrucu, “1982 yılında projesi çizilen, resmi işe başlama tarihi 2008 olan ve birçok zorluk aşılarak hayata geçirildi. Sürecin içinde olan bir kişi olarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki bu proje, sıradan bir baraj inşaatı değildir. İşçisinden mühendisine, konsorsiyum ortaklarından devletin en tepesindeki isme kadar herkesin elini taşın altına koyduğu bir başarı hikayesidir” dedi.
“BÜYÜK EMEK VE ÇABA GÖSTERİLDİ”
2007-2015 yılları arasında Ilısu Barajı Proje Müdürü olarak görev alan Yavrucu, “2004 yılında içinde yabancı ve Türk şirketlerin yer aldığı Ilısu Konsorsiyumu proje ile ilgili çalışmalara başladı ve 2007 yılında DSİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalandı. Resmi olarak işe 2008 yılında başlanmasına rağmen çok kısa sürede yabancı firmaların üçü konsorsiyumdan çekildi. Proje doğal olarak finansman açısından sorun yaşadı ve bir yıl projede hiçbir çalışma yapılmadan durma noktasına geldi. Bu noktada Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Cengiz projenin devam etmesi için çok büyük çaba gösterdi, emek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önderlik etti ve projeye sahip çıktı. Halk Bankası, iptal olan kredilerin yerine yeni kredi sağladı. Ardından da proje hızlı bir şekilde ilerledi. 2017 yılında büyük bölümü tamamlanan projede, 2019 yılında da su tutulmaya başlandı” diye konuştu.
Gövde hacmi bakımından Atatürk Barajı’ndan sonra Türkiye’nin en büyüğü olduğunu söyleyen Yavrucu, “Altı tribünden ilki 19 Mayıs’ta enerji üretmeye başladı. Yaklaşık ekim ayı gibi 6 tribün de devreye girmiş olacak ve günlük 7 milyon liranın üzerinde Türk ekonomisine katkı sağlayacak. Bir başka ifadeyle yıllık 2.8 milyar lira gibi bir üretim değeri olacak” ifadelerini kullandı.
BARAJIN MAALİYETİ; 18 MİLYAR LİRA
Enerji üretimi açısından Türkiye’nin en büyük dördüncü barajını inşa ettiklerini dile getiren Yavrucu, “Baraj Gölü; Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin illeri sınırları içinde kalan devasa bir proje. Proje kamulaştırmalarla birlikte yaklaşık 18 milyar liraya mal oldu. Sadece barajın inşası için yaklaşık 1 milyar 250 milyon Euro harcandı. Proje alanında kültürel varlıkların araştırılması ve gerekli yerlerde kazı yapılması için yaklaşık 200 arkeolog çalıştı ve ortaya çıkan tarihi eserler Batman ile Mardin Müze’lerine yerleştirildi. Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi ve Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Orta Kapı, Kızlar Cami, Er-Rızk Cami ve Süleyman Han Cami Minaresi olmak üzere toplam 7 adet tarihi eser baraj gölü alanından çıkarılarak Yeni Kültürel Park Alanı’na nakledildi. İnşaat ve işletme aşamalarında gerekli güvenliğin sağlanması için 5 komando bölüğü sıfırdan inşa edilirken 2 karakolun da güçlendirme çalışması yapıldı. Kısaca Ilısu yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı, bir barajdan çok daha fazlası” dedi.
RAKAMLARLA VEYSEL EROĞLU BARAJI /ILISU BARAJI
1950: Fikir projesi olarak başladı
1982: Planlaması tamamlandı
2004: Sözleşme imzalandı
2008: Resmi olarak işe başlama tarihi
2009: Yabancı şirketler projeden çekildi
2010: Proje, Halk Bankası kredisiyle başladı
2019: Barajda su tutulmaya başladı
2020: Elektrik üretimi başlayarak, faaliyete geçti
Günde 7 milyon liranın üstünde enerji üretecek, ekonomiye yılda yaklaşık 2.8 milyar liralık katkı sağlayacak
6 milyon nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak
Kamulaştırma ile beraber 18 milyar liraya mal oldu
Sadece inşaat ve elektro mekanik maliyeti 1 milyar 250 milyon Euro
5 ilin sınırları arasında
İnşasında 60’ı mühendis olmak üzere 3 bin kişi, 400 iş makinası çalıştı
Yaklaşık 200 arkeolog çalıştı
Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi ve Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Orta Kapı, Kızlar Cami, Er-Rızk Cami ve Süleyman Han Cami Minaresi olmak üzere toplam 7 adet tarihi eser taşındı.
Kaya dolgu kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyüğü: 1.775 metre
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu bakımından dünyanın en büyüğü: 244.391 metre kare
Gövde hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük 2. Barajı: 24 milyon metreküp
Depolama hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük 3. Barajı: 10.6 milyar metreküp
Kurulu güç bakımından Türkiye’nin en büyük 4. Barajı: Yılda yaklaşık 4,12 milyar kilovatsaat enerji
Baraj kret toplam uzunluğu 2.350 metre
Baraj gölünün derinliği 135 metre
Baraj gölünün en uzak iki uç arası 140 kilometre
Gölün çevresi 1.240 kilometre
Baraj gövdesinin yüksekliği 135 metre
İnşaat sırasında 1 milyon 350 bin metreküp beton kullanıldı.
Her biri 1 kilometre uzunluğunda, tünel iç çapı 12 metre olan 3 adet derivasyon tüneli inşa edildi
Karşıdan alışlı, kontrollü tipinde 16 metreye 16 metre ebatlarında 6 adet radyal dolusavak yapıldı
Enerji su alma yapısı sabit tekerlekli 3 kapaklı olup; her bir tünel yaklaşık 480 metre uzunluğunda
Cebri boruları çelik kaplaması 9 metre , beton kaplamaları 11 metre çapında 3 adet enerji tüneli yapıldı