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Veteriner hekimler, kenelere karşı vatandaşları uyardı

AA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 18:22 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 18:22

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, havaların ısınmasıyla aktifleşen, bazı bölgelerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.


Eroğlu, AA muhabirine, özellikle kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan  vatandaşların gerekli tedbirleri almalarının önem taşıdığını söyledi.
 
Yakın zamanda Kastamonu'da bacağına yapışan keneyi çıkaran bir  vatandaşın daha sonra KKKA hastalığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını  kaybettiğini anımsatan Eroğlu, bu zararlılarla ilaçlama ve insanları  bilinçlendirerek mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi. Eroğlu, kenelerin  dünyada 200'ün üzerinde hastalık etkenine vektörlük yaptığını dile getirdi.
 
İnsanların keneler için konak görevi gördüğünü belirten Eroğlu, "Bu  sebeple hastalıkların bir kısmının nakledildiği konaklar arasında insanlar da yer  alıyor. Keneler, özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu tropik ve subtropik  iklim kuşağındaki bölgelerde hayvan ve insan sağlığını tehdit ediyor." dedi.
 
Eroğlu, KKKA'nın 2002'den itibaren Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Sivas Tokat, Amasya ve Çorum'da insan sağlığını tehdit ettiğini hatırlatarak,  hastalığın kenelerin aktivasyonu doğrultusunda ilkbaharın ikinci yarısıyla yazın  birinci yarısında en yüksek düzeye çıktığı bilgisini verdi.
 
Bireysel korunmanın önemi
KKKA bakımından kene mücadelesinin temelinin bireysel korunma  uygulamalarıyla evcil hayvan zinciri ve yakın çevresinde kene popülasyonunun  kontrol altında tutulmasının oluşturduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bireysel korunma  önemli. Özellikle hastalık yönünden riskli bölgelerde bulunan vatandaşların park,  bahçe, tarla gibi her türlü araziye çıktıklarında açık renkli elbise giyinmeleri,  çorapları paçalarının üzerine çekmeleri, elbiselerinde kovucu uygulamalar olması  önem taşıyor. Aktivite sonrası tüm vücut kene yönünden kontrol edilmeli." diye  konuştu.
 
Eroğlu, vücut üzerinde kan emen kene tespit edildiğinde en kısa sürede  çıkarılmasının önemli olduğuna işaret ederek, kenenin çıplak elle dokunulmadan  çıkarılması ve en yakın sağlık kuruluşuyla irtibat kurulması gerektiğini anlattı.
 
Toplumsal bilinç için eğitim ve yayın talebi
Kene çıkarıldıktan sonraki süreçte kişinin kendini takip etmesi  gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:
"Ateş, baş ağrısı ve diğer gribal belirtiler görülürse derhal en yakın  sağlık kuruluşuyla irtibata geçilmeli. KKKA'da erken teşhis ve tedavi hayati  öneme sahip. Bireysel korunma yöntemlerini içeren TV programları, kamu spotları,  broşürler gibi eğitim faaliyetleri toplumsal bilincin oluşumunu sağlayacak.  Eğitim faaliyetleri, eşgüdüm ve koordinasyonla çalışan bakanlıklar tarafından  gerçekleştirilmeli. Bu eğitimlerde kenelerin nasıl bir canlı olduğu, nerelerde  bulunduğu, oralardaki davranış biçimleri, insan ve hayvanlardan beslenme yolları,  konak üzerinde fark edildikten sonra yapılması ya da yapılmaması gerekenler  öğretilmeli."
 
Eroğlu, kenelere karşı meraların sürülmesi, tarlaların biçilmesi,  paraziter mücadele uygulamaları, otların kurutulması ve sökülmesi gibi mekanik  kontrol uygulamalarıyla konak canlılarda kimyasal mücadelenin önemli olduğunu  sözlerine ekledi.
 

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Veteriner kene KKKA
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