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Vestel 603 işçi alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

07 Temmuz 2020 Salı - 10:45 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 10:45

Vestel, Manisa'daki fabrikalarına 603 yeni işçi alımı yapacak. Temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlar için başvurular başladı. Peki, Vestel işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Vestel işçi alımı başvuruları...


Vestel'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 17 bin kişilik istihdam kapasitesi olan şirket, istihdama katkı sağlayacak. Vestel'in Manisa fabrikalarında görevlendirilmek üzere 603 işçi istihdam edilecek. Temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni  alımlarla, şirketin istihdam kapasitesinde yüzde 4'e yakın büyüme sağlanacak.
 
Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan  Erdoğan, Vestel'de görev yapmak üzere temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan kadrosuna 603 kişi daha ekleneceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:
 
"Her alanda olduğu gibi üretim ve istihdamda sürdürülebilirlik de en  önemli gündem maddelerimizden. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte  istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor.  Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak, küresel ekonomide sarsıntılara neden  olan pandemi sürecini ülke olarak başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz.  Süreç sona erdiğinde ekonomimizin güçlü kalması için biz ve bizim gibi  şirketlerin daha çok üretmesi ve çalışması gerekiyor."
 
VESTEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
 
Vestel, Manisa'daki fabrikalarına 603 yeni işçi alımı başvuruları şirketin sitesinden yapılabilecek. Başvuru için şartlar henüz açıklanmadı.

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