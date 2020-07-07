Vestel 603 işçi alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 17 bin kişilik istihdam kapasitesi olan şirket, istihdama katkı sağlayacak. Vestel 'in Manisa fabrikalarında görevlendirilmek üzere 603 işçi istihdam edilecek. Temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlarla, şirketin istihdam kapasitesinde yüzde 4'e yakın büyüme sağlanacak.

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel'de görev yapmak üzere temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan kadrosuna 603 kişi daha ekleneceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Her alanda olduğu gibi üretim ve istihdamda sürdürülebilirlik de en önemli gündem maddelerimizden. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak, küresel ekonomide sarsıntılara neden olan pandemi sürecini ülke olarak başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Süreç sona erdiğinde ekonomimizin güçlü kalması için biz ve bizim gibi şirketlerin daha çok üretmesi ve çalışması gerekiyor."

VESTEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Vestel, Manisa'daki fabrikalarına 603 yeni işçi alımı başvuruları şirketin sitesinden yapılabilecek. Başvuru için şartlar henüz açıklanmadı.