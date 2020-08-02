02 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2340 -0.53
USD 6,9800 -0.10 ALTIN 443,290 0.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Vespa ve Christian Dior ortak motosiklet tasarladı

02 Ağustos 2020 Pazar - 14:21 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 14:21

Vespa, 74’üncü yılını Christian Dior ile yaptığı işbirliği ile kutladı, İşbirliğinden Vespa 946 modeli ortaya çıktı.


İtalya’da 1946’da üretime başlayan Vespa ile aynı yıl Fransa’da kurularak ünlü  moda markası  haline gelen Christian Dior ortak tasarım bir motosiklet üretti.Dior kadın koleksiyonlarının Yaratıcı Direktörü Maria Grazia Chiuri tarafından yeniden tasarlanan “Vespa 946 Christian Dior” İtalya’da imal edildi.
 
2021 baharında satışa sunulacak
 
Sınırlı sayıda üretilecek olan özel koleksiyonun, 2021 baharında dünyanın dört bir yanındaki Dior butiklerinde ve daha sonra Piaggio Group’un satış noktalarında satışa sunulması planlanıyor. 1956 yılında üretilen Vespa prototip MP6’dan ilham alınarak yenilikçi bir model olarak geliştirilen Vespa 946 da, ilk kez EICMA 2012’de tanıtıldıktan sonra 2013’te satışa sunulmuştu.  Vespa 946’da tek silindirli, 125 cc hacimli, 4 zamanlı, 3 supap, elektronik enjeksiyonlu, hava soğutmalı bir motor yer alıyor.
 

ETİKETLER

motosiklet Vespa yeni model
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.