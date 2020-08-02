Vespa ve Christian Dior ortak motosiklet tasarladı

İtalya’da 1946’da üretime başlayan Vespa ile aynı yıl Fransa ’da kurularak ünlü moda markası haline gelen Christian Dior ortak tasarım bir motosiklet üretti.Dior kadın koleksiyonlarının Yaratıcı Direktörü Maria Grazia Chiuri tarafından yeniden tasarlanan “Vespa 946 Christian Dior” İtalya ’da imal edildi.

2021 baharında satışa sunulacak

Sınırlı sayıda üretilecek olan özel koleksiyonun, 2021 baharında dünyanın dört bir yanındaki Dior butiklerinde ve daha sonra Piaggio Group’un satış noktalarında satışa sunulması planlanıyor. 1956 yılında üretilen Vespa prototip MP6’dan ilham alınarak yenilikçi bir model olarak geliştirilen Vespa 946 da, ilk kez EICMA 2012’de tanıtıldıktan sonra 2013’te satışa sunulmuştu. Vespa 946’da tek silindirli, 125 cc hacimli, 4 zamanlı, 3 supap, elektronik enjeksiyonlu, hava soğutmalı bir motor yer alıyor.