Vertigo sorunu olanlar bunlara dikkat!

Vertigo, herhangi bir hareket olmaksızın ortaya çıkan baş dönmesi hissidir. Beyninize, vücudunuzun dengede olmasa bile dengesiz olduğunu söyleyen duyularınızdan kaynaklanır. Uzmanlar, vertigonun, kendi başına bir tanı değil, altta yatan bir durumun semptomu olduğunu belirtiyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, vertigo ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Vertigonun geniş bir yelpazede klinik tablo meydana getirebileceği konusunda uyaran Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, vertigo rahatsızlığı bulunanların, aniden ayağa kalkmasından tuz kullanımına kadar birçok konuya özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Vertigonun, vücudun uzaysal algısını bozan, sizin ya da çevrenizdekilerin döndüğünü hissetmenize sebep olan, sıklıkla bulantı ve denge kaybının eşlik ettiği bir yanılsama ve baş dönmesi durumu olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Vertigo bir hastalık değil, bir semptomdur. Altta yatan bir hastalığın belirtisi olarak hastada vertigo meydana gelir. Vertigoda şikayetlerin süresi birkaç saniye olabileceği gibi bir kaç saate kadarda sürebilir. Vertigo sendeleme ve halsizlikten, kulak çınlaması, işitme kaybı, görme bozukluğu, şiddetli bulantı kusmaya kadar giden geniş bir yelpazede klinik tablo meydana getirebilir" dedi.

VERTİGO HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Dr. Duygu Aygün, vertigo hastaları ile ilgili uyarılarda bulundu:

- Aniden ayağa kalkmak veya başınızı bir taraftan diğer tarafa çevirmek gibi ani pozisyon değişikliklerinden ve hızlı kas hareketlerinden kaçının.

-Sizde stres faktörü oluşturacak durumlardan uzak durmaya çalışın. Sağlıklı beslenerek bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin. Damar hastalıklarından korunmada sağlıklı beslenmenin önemini unutmayın.

- Sağlıklı bir vücut için D vitaminin çok önemli olduğunu unutmayın. Tuz iç kulaktaki sıvı artışına sebep olup vertigoyu tetikleyebildiğinden tuzu azaltın. Bol su için.

- Hızlı araç kullanmayın, araç kullanırken ani baş boyun hareketleri yapmamaya özen gösterin.

- Sakin sporları tercih edin. Sağlıklı hayatın vazgeçilmez bir parçası olan spora hayatınızda mutlaka yer verin. Ancak ani hareketler barındıran ağır sporlardan uzak durun.

- Başınız döndüğü zaman dikkatli olun. Kesici aletler, yüksekte bulunmak gibi durumlardan kaçınarak kendinizi güvence altına alabileceğiniz yerlerde bulunun.