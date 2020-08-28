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800 TL bursa rağmen 21 lisans programını hiçbir öğrenci tercih etmedi

28 Ağustos 2020 Cuma - 15:52 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 16:13

YKS yerleştirme sonuçları 2 gün önce açıklandı. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) devlet üniversitelerindeki 21 lisans programını, bazı bölümlerde ilk 3 sırada yerleşecek kişiye YÖK tarafından 1 yıl boyunca 800 lira karşılıksız burs verilecek olmasına rağmen hiçbir öğrencinin tercih etmediği görüldü.


2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları 26 Ağustos'ta açıklandı. Devlet ve vakıf üniversitelerinde doluluk oranında artış yaşanırken, bazı mühendislik programlarına öğrencilerin ilgisinin giderek azaldığı görüldü.
 
İLK KEZ HİÇ TERCİH EDİLMEDİ
 
Öyle ki geçtiğimiz yıllarda sıklıkla tercih edilen bölümler arasında yer alan İnşaat Mühendisliği bölümü bu yıl bazı devlet yükseköğretim kurumlarında ilk kez hiçbir şekilde tercih edilmedi.
 
Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri de bazı devlet üniversitelerinde boş kaldı.
 
KARŞILIKSIZ BURS VERİLECEK
 
Toplamda 21 mühendislik programını tercih eden kimse olmamasında dikkati çeken ise devlet üniversitelerinin Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerine ilk 3 sırada yerleşen kişilere 12 ay boyunca karşılıksız 800 TL  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından burs verilecek olması.
 
Bu bursa rağmen aşağıdaki tabloda yer alan üniversite ve bölümleri hiçbir öğrenci tercih etmedi.
 

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