800 TL bursa rağmen 21 lisans programını hiçbir öğrenci tercih etmedi

2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları 26 Ağustos'ta açıklandı. Devlet ve vakıf üniversitelerinde doluluk oranında artış yaşanırken, bazı mühendislik programlarına öğrencilerin ilgisinin giderek azaldığı görüldü.
İLK KEZ HİÇ TERCİH EDİLMEDİ
Öyle ki geçtiğimiz yıllarda sıklıkla tercih edilen bölümler arasında yer alan İnşaat Mühendisliği bölümü bu yıl bazı devlet yükseköğretim kurumlarında ilk kez hiçbir şekilde tercih edilmedi.
Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri de bazı devlet üniversitelerinde boş kaldı.
KARŞILIKSIZ BURS VERİLECEK
Toplamda 21 mühendislik programını tercih eden kimse olmamasında dikkati çeken ise devlet üniversitelerinin Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerine ilk 3 sırada yerleşen kişilere 12 ay boyunca karşılıksız 800 TL Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından burs verilecek olması.
Bu bursa rağmen aşağıdaki tabloda yer alan üniversite ve bölümleri hiçbir öğrenci tercih etmedi.