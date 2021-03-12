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Vergiler, cezalar, kasko ve poliçeler... Ve değişti! E-Devlet'ten takip edilecek

DHA |  12 Mart 2021 Cuma - 15:17 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 15:17

E-devlet üzerinden sigorta bilgileri, eksper atama durumları, kasko ve trafik poliçeleri, araç muayenesi kayıtları, araç muayene randevuları ve durumları, köprü ve otoyol geçişleri ile ihlalleri, otoparka çekilen araçları, HGS ve OGS sorgulamaları ile ihlalleri de tek sayfa üzerinden görüntülenebilecek.


Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet'ten artık şirket araçlarının da tüm bilgilerine ulaşılabileceğini bildirdi.
 
Ofisin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "'Araçlarım bütünleşik hizmeti' artık tüzel kişiler için de hizmet vermeye başladı. Tüzel kişiler araçlarına ait, vergi, ceza ve muayene gibi gerekli olabilecek tüm bilgileri tek sayfa üzerinde görüntüleyebilirler" denildi.
 
Şirket araçlarının, sigorta bilgileri, eksper atama durumları, kasko ve trafik poliçeleri, araç muayenesi kayıtları, araç muayene randevuları ve durumları, köprü ve otoyol geçişleri ile ihlalleri, otoparka çekilen araçları, HGS ve OGS sorgulamaları ile ihlalleri de tek sayfa üzerinden görüntülenebilecek.  
 

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