Vergi yapılandırması çıkacak mı? Vergi borcu yapılandırması 2020…

Meclis 2 ay verilen aranın ardından bugün açıldı. Meclis’in açılmasıyla birlikte yeni düzenlemeler de TBMM’ye sunuluyor. Gazete yazarımız İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yapılması planlanan yapılandırmanın detaylarını geçtiğimiz gün yazmıştı. Peki, vergi yapılandırması gelecek mi? Vergi yapılandırması ne zaman gelecek...

Meclis açıldı, gözler masaya yatırılan düzenlemelere çevrildi. Ekim 2020'de meclisin gündeminde, Kredi Sicil Affından, Borç Yapılandırmasına, Asgari Ücret, Vergi, EYT, KYK Borçları, Nafaka ve Prim affına kadar birçok madde bulunuyor. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır detayları paylaştı.

VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ekonomiyi canlandıracak, esnafın yüzünü güldürecek ve piyasaları hareketlendirecek yapılandırmanın ekim ayında çıkarılması bekleniyor.

MECLİS GÜNDEMİ YOĞUN OLACAK

Mart ayından bu yana alınan onlarca önlemlerden biri de borçların ertelenmesi olmuştu. Bu borçları silinmesi için de Meclis’ten bir kanun geçirilmesi gerekir. Birçok Avrupa ülkesi borçları ertelemek yerine iptal etti, İngiltere’de restoranlarda yenilen yemeklerin paralarının bile yarısını devlet karşılama kararı aldı. Biz ise 6 ay borçları erteleme kararı aldık, ertelemenin sonuna yaklaşırken borcunu ödeyebilen firma sayısı ise hiç iç açıcı değil. Hükümet yetkilileri borçların büyük bir bölümünün ödenemeyeceğini öngörüyordu ancak, ‘önce görelim, sonra uygulayalım’ mantığıyla hareket edildi.

Devlet kurumlarına borcu olan genç, yaşlı milyonlarca vatandaşın beklediği yapılandırma hayata geçirilecek. Buna göre Vergi, trafik cezaları, MTV, harç, öğrenim kredileri, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan SGK prim, idari para cezaları ve tüm ceza ve primler yapılandırılacak. Düzenlemeler için iki bakanlığın harekete geçtiği öğrenildi.

Pandemi etkilerinin yanında, ihracat kapılarının açılmaması, artan döviz kurları nedeniyle nakit akışı bir türlü normalleşemeyen esnaf ertelenen prim ve vergi borçlarının ne olacağını kara kara düşünüyor! Hükümetimiz ise piyasayı yapılandırma düzeltebilir mi?’ sorusunu uzun masada tutuyor. Sayın Çalışma Bakanı net bir ifade ile yapılandırma getirilecek demese de son birkaç demecinde sinyallerini verdi. 2020-2022 Ekonomi Programı kapsamında Sayın Berat Albayrak’tan bu yönde bir çalışmanın açıklanmasını bekledik, ancak Sayın Albayrak’ta bu yönde bir açıklama yapmadı. Henüz net olmasa da çok zor geçirilen bu 9 ay dikkate alınarak son yılların en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi yapılacağı öngörülüyor.

YAPILANDIRMA PAKETİ NELERİ İÇERİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortak yapacağı çalışma ile yapılandırma paketi İstihdam Paketi ve Ekonomi Planı çerçevesinde Meclis’e sunulacak.

Vergi, resim, trafik cezaları, MTV, harç, öğrenim kredileri yapılandırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan SGK prim, idari para cezaları ve tüm ceza ve primler yapılandırılacak. Genç girişimcilere yeni istihdam paketleri üzerinde çalışmalar yapılacak.

SGK Teşvikleri uzatılacak.

Vergi indirimleri ve istisnaları uzatılacak.

Pandemiden dolayı halen açılmayan ve zarar gören sektörler bazında KÇÖ ve Ücretsiz izin süreleri uzatılacak.

Odalar, borsalar, belediyeler ve tüm resmi dairelere olan aidat borçları ve ecrimsil cezaları kapsama alınacak.