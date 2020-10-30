Koronavirüsün etkilerini azaltmak için hükümet tarihin en kapsamlı vergi yapılandırmasını başlattı. Vergi affı olarak da nitelendirilen vergi yapılandırmada Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçları da yapılandırma kapsamında olacak. Milyonlarca kişi yapılandırma başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Vergi yapılandırma ne zaman? SGK ve KYK yapılandırma nasıl olacak? Yapılandırma Resmi Gazete'de yayınlandı mı? İşte vergi yapılandırma ile ilgili tüm detaylar...

Vergi affı olarak da bilinen vergi yapılandırması ile ilgili son gelişmeler gündemde takip edilen konular arasında yer alıyor. Vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi ile ilgili süreç devam ediyor. Komisyonun kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinden sonra vergi borcu yapılandırılması başlanacak. Peki, Vergi yapılandırma ne zaman? SGK ve KYK yapılandırma nasıl olacak? Yapılandırma Resmi Gazete 'de yayınlandı mı? İşte vergi yapılandırma ile ilgili tüm detaylar...

Hükümet düğmeye bastı. Koronavirüs sürecinin etkilerini azaltmak için bugüne kadar yapılan en kapsamlı vergi yapılandırmasını devreye alıyor. Vergi affı olarak da adlandırılan vergi borcu yapılandırması için gözler Resmi Gazete 'de yayımlanacak düzenlemede.

Vergi borcu yapılandırmasından yararlanacak vatandaşlar, eğer ilk taksitte ödeme yaparlarsa gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek.

YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vergi ve SSK borç yapılandırmasında en fazla taksit sayısı 18 olacak. İki ayda bir ödenecek taksitlerle borçlar toplamda 36 ayda ödenmiş olacak.

Vergi yapılandırması içi müracaat, yasanın çıkmasının ardından yıl sonuna kadar yapılabilecek. Ayrıca düzenlemeye göre yeniden yapılandırılacak borçlarda milat 31 Ağustos 2020 olacak.

İstihdam paketi kapsamında Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigorta sı prim borçları başta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları 165 milyar TL olarak hesaplandı. Sağlık primi borcu bulunan binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa yasa kapsamında yapılandırma, dondurma, ihya ve prim borçların kurtulma fırsat ı tanınıyor. Emeklilik için bu imkânı bekleyenlere fırsat doğarken, faaliyetlerini sürdürüp de geçmiş borçlarını yatırmayanların Bağ-Kur kayıtları 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacak.

Esnaf ve çiftçiye 31 Ekim öncesi borçlarını ödemeleri için yasanın çıkmasından itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla başlayacak. Borcunu peşin ödemeyenler de yapılandırma için başvurabilecek. Gecikme faizi yerine anapara ve enflasyon farkının şubata kadar ödenmesi durumunda durdurulan sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcunu bitirenler başvurusunu yapıp emekli olabilecek.

Şubat ayına kadar anapara ve enflasyon farkını ödeyenlerin, durdurulan süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. İlk taksit süresinde borç yatırılmazsa ihya işlemi geçerli sayılmayacak. Yasa teklifine göre, prim borcu olup da iki ay içinde yapılandırmayanların mevcut borcu silinirken sigortalılıkları da durdurulacak. Durdurulan süreler emeklilik için kullanılamayacak. Geçmiş borcunu ödemeyip hâlâ faaliyetlerini sürdürenlerin sigorta kaydı 1 Kasım'da başlayacak. Borçlarını yatıranlar 1 Kasım sonrası 5 puanlık prim indiriminden de yararlanacak.

Primini kendi ödeyen taksici, dolmuşçu ve sanatçılar için de düzenlemeye gidildi. Yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması durumunda, ilk taksiti ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilecekler.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanlara da prim borcundan kurtulma imkânı tanınıyor. Vatandaşlar sadece anaparayı ödeyerek geçmiş borçlardan kurtulabilecek. Prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için tanınan süre 30 Nisan 2021'e uzatılıyor. Nisana kadar prim borcunun anaparasını ödeyenlerin gecikme faizi ve cezaları silinecek. GSS kapsamında brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim alınıyor. Buna göre bu yıl aylık 88.29 lira GSS primi ödenmesi gerekiyor.

VERGİ BORCU KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni vergi yapılandırmasıyla birlikte; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçları da yapılandırma kapsamında olacak.