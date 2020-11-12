Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru nasıl yapılır, başvuru tarihi ne?

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasını sağlayan düzenleme Meclis’ten geçti. Vergi ve SSK prim borçlarının yapılandırılmasının dışında, istihdam teşviki ile ilgili düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ile olan görüşmede kabul edildi. Peki, vergi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Vergi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte Vergi yapılandırma başvuru tarihi ve diğer merak edilen detaylar…

Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor? Vergi ve SSK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de barındıran ‘İşsizlik Sigortası Kanunu’ ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti. TBMM’ye sunulan ve kabul edilen düzenlemeyle ‘Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, MTV, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları, tüm idari para cezaları hatta bunlara ek olarak çiftçilerin Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı kredilerde düzenleme yapılacak ve borçlar yapılandırılacak.

Öte yandan başta vergi cezaları olmak üzere, trafik cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları ve kara yollarından kural dışı olarak kabul edilen geçişlerden dolayı alınan para cezaları ve buna benzer tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında düzenlemeye gidecek. Ek olarak sokaklara ve duvarlara asılan ilan ve reklam vergisi gibi ödemelerde yapılandırma kapsamında olacak. Ayrıca emlak vergisi, çevre temizlik vergisi diğer vergi ödemeleri de yapılandırma dahilinde olacak. Harçlar, yol katılım payları, su, atık su, katı atık ücretleri gibi daha birçok çeşitli ücretlerden dolayı kurum alacakları ve zam ve faizleri de bu düzenlemeye dahil olacak.

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TBMM'de onaylanan kanun teklifi, Cumhurbaşkanlığı onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Vergi yapılandırma başvuruları da Resmi Gazete ilanından sonra GİB üzerinden alınabilecek. Yapılandırmanın 16 Kasım Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girmiş olması bekleniyor.

VERGİ BORCU NASIL YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.