Vergi yapılandırma başvuru ekranı: Online vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa çıktı. 500 milyar liralık borcun yapılandırılacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunla vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırma başvurusu detayları…

Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLAR İÇİN GELDİ?

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak. Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinecek.

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'si silinecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılacak. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak.

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak olup taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılabilecek.

Ayrıca, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

Vadesi 31 Aralık 2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi, devam eden borçların yeniden yapılandırılması, tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirildi.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Ek olarak, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacak.

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılandırma ekranını açtıktan sonra sayfanın en altında bulunan menüden, görseldeki "başvuru formu" ekranına tıklanması gerekecek. Bu ekranda, vergi borçlularının karşısına aşağıdaki uyarı ekranı çıkacak;

* Gösterilen borç tutarı bilgi amaçlı olup, "18/11/2020" tarihi itibari ile borç bilgisidir. Yeni borç hesaplanıncaya kadar borç miktarında tahsilat, düzeltme, yeni tahakkuk verilmesi vb nedenlerle meydana gelen değişiklikler görünmemektedir. 7256 sayılı Kanun kapsamında başvuru yaptığınız takdirde gerçek borç tutarınız üzerinden tecil kapsamında borcunuz bulunması durumunda tecil dosyanız düzenlenecektir.

* Borçlu olduğunuz vergi dairesi müdürlüğü / müdürlükleri otomatik seçilmiş olup, yapılandırmak istemediğiniz borcunuz için ilgili kutucuktaki işareti kaldırmanız gerekmektedir. İşaret kaldırılmadığı takdirde tüm borçlar yapılandırma kapsamında değerlendirilmeye alınacaktır.



* Birden fazla aracınız olması halinde her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.



* TABLO-1’de görülen borcunuzun dışında başka bir borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, TABLO-2’de borcunuz bulunan Vergi Dairesini seçerek başvuru yapabilirsiniz.

TABLO-2 İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:



* TABLO-1'de görülen borcunuzun dışında başka bir borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, TABLO-2'de borcunuz bulunan Vergi Dairesini seçerek başvuru yapabilirsiniz.



* T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan Başkanlığımıza bilgi aktarımı devam ettiğinden KYK borç yapılandırma işlemleri için başvuru 23.11.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.



* Aracınız haricinde başka vergilerden borcunuz bulunması halinde plaka girişi yapmadan başvuruda bulunmanız gerekmektedir.



* Plaka yazmanız halinde sadece yazılan plakaya ait borçlarınız için talebiniz alınacaktır.



* Birden fazla aracınız olması halinde her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.



* 6183 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin sorumlu oldukları tutar için internetten müracaat etmeleri mümkün değildir. Bu mahiyetteki borçlarınız için bağlı olduğunuz vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu ekranda, kullanıcıların kişisel bilgilerini doğru girmesi ve ödeme şeklini seçmesi gerekecek. İsteyen kişiler, halihazırda devam etmekte olan 7143 sayılı kanundan kalan borçlarını da bu aşamada yeni yapılandırma sürecine aktarabilecek.

Son olarak yapılandırma sürecinin kabulu için aşağıdaki yazı okunarak kabul edilecek;



"Önemli Not : Yapılandırılmasını istediğiniz borçlarınızla ilgili açılmış bir dava olması halinde bağlı olduğunuz vergi dairesine yazılı başvurmanız gerekmektedir. Davalardan vazgeçtiğinize dair bağlı olduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmamanız halinde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceğinizden başvurunuz geçersiz sayılacak ve ödeme tabloları iptal edilecektir.



Dairenizce takip edilen ve kesinleşmiş bulunan tüm borçlarımın 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı belirttiğim şekilde ödemek istiyorum. Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ve tam ödemem koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmam halinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan taksitlerin ödenme hakkını kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum. Ayrıca, yaptığım başvuru içerisinde kesinleşmiş alacağın bulunmadığının anlaşılması halinde bu alacaklar için maddeden yararlanamayacağımı, yapılandırılan borçlarımla ilgili olarak; dava açmayacağımı, kanun yollarına başvurmayacağımı ve açmış olduğum tüm davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim."

Yapılandırma işleminin tamamlanmasının ardından ilk ödeme 2021 yılında yapılacak.